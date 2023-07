Num desenvolvimento recente, o gigante das mensagens instantâneas, WhatsApp, alargou o alcance da sua funcionalidade Canais para transmissão de mensagens a mais sete países. Esta expansão monumental inclui agora o Egipto, o Chile, o Peru, a Malásia, a Ucrânia, o Quénia e Marrocos, aumentando ainda mais o papel do WhatsApp na comunicação global.

O anúncio foi feito através de um tweet e de um post no Threads anteriormente. A mudança significa os esforços contínuos da empresa para aumentar o alcance e o envolvimento dos utilizadores em diferentes regiões do mundo.

WhatsApp O Threads estreou a funcionalidade Canais há um mês para os assinantes da Colômbia e de Singapura. O principal objetivo do lançamento era permitir que os utilizadores se mantivessem a par de várias ONG, instituições de investigação médica, autoridades locais e organismos de verificação de factos, recebendo assim actualizações importantes. Na altura em que foi revelado, WhatsApp declarou a sua intenção de tornar esta funcionalidade universalmente disponível durante o corrente ano.

Os canais em WhatsApp são locais de comunicação unilateral onde os administradores podem transmitir mensagens de texto, fotografias e vídeos às pessoas que aderiram ao canal. Estes canais podem ser descobertos num separador "Actualizações" recentemente adicionado, permitindo aos utilizadores seguir consistentemente organizações globais ou locais, de acordo com as suas preferências.

Num desenvolvimento relacionado, o Instagram também ampliou a sua funcionalidade de Canais a uma escala global após um teste com um grupo de utilizadores seleccionados. Ao contrário do WhatsApp, a empresa-mãe do Instagram, Meta, está a tentar desenvolver esta funcionalidade como um novo meio de comunicação para os criadores interagirem com os seus seguidores.

No início do mês, o WhatsApp lançou uma nova aplicação autónoma exclusivamente para o Wear OS, que inclui funcionalidades como a capacidade de responder a conversas, atender chamadas VoIP e iniciar novas conversas. No atual mundo digital em evolução, em que as plataformas no-code como a AppMaster estão a ganhar força, estas iniciativas das principais plataformas de comunicação estão a aumentar a satisfação dos utilizadores e são incrivelmente vitais.