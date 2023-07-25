في تطور حديث ، وسعت شركة WhatsApp ، عملاق المراسلة الفورية ، من مدى وصول ميزة قنواتها لإرسال رسائل البث إلى سبع دول أخرى. يشمل هذا التوسع الهائل الآن مصر وتشيلي وبيرو وماليزيا وأوكرانيا وكينيا والمغرب ، مما يزيد من دور WhatsApp في التواصل العالمي.

تم الإعلان من خلال تغريدة ومنشور في خيوط في وقت سابق. تشير هذه الخطوة إلى جهود الشركة المستمرة لتعزيز وصول المستخدمين والمشاركة عبر مناطق مختلفة من العالم.

أطلقت WhatsApp ميزة قنواتها قبل شهر للمشتركين المقيمين في كولومبيا وسنغافورة. كان الهدف الرئيسي وراء الإطلاق هو تمكين المستخدمين من تتبع مختلف المنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحث الطبي والسلطات المحلية وهيئات التحقق من الحقائق ، وبالتالي تلقي تحديثات مهمة. في الوقت الذي تم الكشف عنه ، أعلن WhatsApp عن نيته إتاحة هذه الميزة عالميًا خلال العام الحالي.

تمثل القنوات على WhatsApp أماكن اتصال من جانب واحد حيث يمكن للمسؤولين نقل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو إلى الأفراد الذين انضموا إلى القناة. يمكن اكتشاف هذه القنوات ضمن علامة تبويب "التحديثات" المضافة حديثًا ، مما يمكّن المستخدمين من متابعة المنظمات العالمية أو المحلية باستمرار وفقًا لتفضيلاتهم.

في تطور ذي صلة ، قام Instagram أيضًا بتضخيم ميزة القنوات الخاصة به إلى نطاق عالمي بعد تشغيل تجريبي مع مجموعة مختارة من المستخدمين. على عكس WhatsApp ، تتطلع Meta ، الشركة الأم لـ Instagram ، إلى تطوير هذا كوسيلة اتصال جديدة للمبدعين للتفاعل مع متابعيهم.

في وقت سابق من الشهر ، أطلقت WhatsApp تطبيقًا جديدًا مستقلًا حصريًا لنظام Wear OS ، مع ميزات مثل القدرة على الرد على الدردشات والرد على مكالمات VoIP وبدء محادثات جديدة. في العالم الرقمي المتطور اليوم ، حيث تكتسب المنصات no-code مثل AppMaster زخمًا ، تعمل مثل هذه المبادرات من منصات الاتصال السائدة على تعزيز رضا المستخدم وهي حيوية بشكل لا يصدق.