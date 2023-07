In een recente ontwikkeling heeft instant messaging-gigant WhatsApp het bereik van zijn functie Channels voor broadcast messaging uitgebreid naar zeven nieuwe landen. Deze monumentale uitbreiding omvat nu Egypte, Chili, Peru, Maleisië, Oekraïne, Kenia en Marokko, waarmee de rol van WhatsApp in wereldwijde communicatie verder wordt vergroot.

De aankondiging werd eerder gedaan via een tweet en een Threads-post. De stap is een teken van de voortdurende inspanningen van het bedrijf om het bereik en de betrokkenheid van gebruikers in verschillende regio's van de wereld te vergroten.

WhatsApp lanceerde een maand geleden de functie Channels voor abonnees in Colombia en Singapore. Het belangrijkste doel achter de lancering was om gebruikers in staat te stellen verschillende NGO's, medische onderzoeksinstellingen, lokale autoriteiten en instanties die feiten controleren te volgen en zo belangrijke updates te ontvangen. Bij de onthulling verklaarde WhatsApp dat het de bedoeling was om deze functie binnen dit jaar universeel beschikbaar te maken.

Kanalen op WhatsApp zijn eenzijdige communicatielocaties waar beheerders tekstberichten, foto's en video's kunnen versturen naar personen die zich bij het kanaal hebben aangesloten. Deze kanalen kunnen worden ontdekt onder een nieuw toegevoegd tabblad 'Updates', waardoor gebruikers in staat worden gesteld om op consistente wijze wereldwijde of lokale organisaties te volgen, afhankelijk van hun voorkeuren.

In een verwante ontwikkeling heeft Instagram ook de functie Kanalen uitgebreid naar een wereldwijde schaal na een proefperiode met een gekozen groep gebruikers. In tegenstelling tot WhatsApp, wil het moederbedrijf van Instagram, Meta, dit ontwikkelen als een nieuw communicatiemedium voor makers voor interactie met hun volgers.

Eerder deze maand lanceerde WhatsApp een nieuwe standalone app exclusief voor Wear OS, met functies zoals de mogelijkheid om te reageren op chats, VoIP-gesprekken te beantwoorden en nieuwe gesprekken te starten. In de huidige evoluerende digitale wereld, waar no-code platforms zoals AppMaster aan populariteit winnen, zijn dergelijke initiatieven van mainstream communicatieplatforms van groot belang voor de tevredenheid van gebruikers.