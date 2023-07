In un recente sviluppo, il gigante della messaggistica istantanea, WhatsApp, ha ampliato la portata della sua funzione Canali per la messaggistica broadcast ad altri sette Paesi. Questa monumentale espansione include ora Egitto, Cile, Perù, Malesia, Ucraina, Kenya e Marocco, aumentando ulteriormente il ruolo di WhatsApp nella comunicazione globale.

L'annuncio è stato dato con un tweet e un post su Threads. La mossa è indice dei continui sforzi dell'azienda per migliorare la portata e il coinvolgimento degli utenti in diverse regioni del mondo.

WhatsApp ha debuttato la funzione Canali un mese fa per gli abbonati con sede in Colombia e a Singapore. L'obiettivo principale del lancio era quello di consentire agli utenti di tenere traccia di varie ONG, istituti di ricerca medica, autorità locali e organismi di controllo dei fatti, ricevendo così importanti aggiornamenti. Al momento della presentazione, WhatsApp ha dichiarato l'intenzione di rendere questa funzione universalmente disponibile entro l'anno in corso.

I canali su WhatsApp rappresentano luoghi di comunicazione unilaterali in cui gli amministratori possono trasmettere messaggi di testo, fotografie e video alle persone che si sono unite al canale. Questi canali possono essere scoperti nella nuova scheda "Aggiornamenti", che consente agli utenti di seguire costantemente organizzazioni globali o locali in base alle loro preferenze.

In uno sviluppo correlato, Instagram ha anche amplificato la sua funzione Canali su scala globale dopo una prova con un gruppo scelto di utenti. A differenza di WhatsApp, la società madre di Instagram, Meta, sta cercando di sviluppare questa funzione come un nuovo mezzo di comunicazione per i creatori, per interagire con i loro seguaci.

All'inizio del mese, WhatsApp ha lanciato una nuova app standalone esclusivamente per Wear OS, con funzioni quali la possibilità di rispondere alle chat, rispondere alle chiamate VoIP e avviare nuove conversazioni. Nell'attuale mondo digitale in evoluzione, in cui le piattaforme no-code come AppMaster stanno guadagnando terreno, iniziative di questo tipo da parte delle piattaforme di comunicazione tradizionali migliorano la soddisfazione degli utenti e sono incredibilmente vitali.