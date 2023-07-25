Yakın tarihli bir gelişmede, anlık mesajlaşma devi WhatsApp, kanallar özelliğinin erişimini yedi ülkeye daha yayın mesajlaşması için genişletti. Bu muazzam genişleme artık Mısır, Şili, Peru, Malezya, Ukrayna, Kenya ve Fas'ı kapsıyor ve WhatsApp'ın küresel iletişimdeki rolünü daha da artırıyor.

Duyuru, daha önce bir tweet ve bir Konu gönderisi aracılığıyla yapıldı. Hareket, şirketin dünyanın farklı bölgelerinde kullanıcı erişimini ve katılımını artırmaya yönelik sürekli çabalarını ifade ediyor.

WhatsApp Kanallar özelliğini Kolombiya ve Singapur'daki aboneler için bir ay önce kullanıma sundu. Lansmanın arkasındaki temel amaç, kullanıcıların çeşitli STK'ları, tıbbi araştırma kurumlarını, yerel makamları ve doğrulama kuruluşlarını takip etmelerini ve böylece önemli güncellemeler almalarını sağlamaktı. Açıklandığı sırada WhatsApp, bu özelliği içinde bulunduğumuz yıl içinde evrensel olarak kullanılabilir hale getirme niyetini açıkladı.

WhatsApp kanallar, yöneticilerin kanala katılan kişilere metin mesajları, fotoğraflar ve videolar iletebildiği tek taraflı iletişim alanlarını temsil eder. Bu kanallar, yeni eklenen 'Güncellemeler' sekmesi altında keşfedilebilir ve kullanıcıların tercihlerine göre küresel veya yerel kuruluşları tutarlı bir şekilde takip etmelerini sağlar.

İlgili bir geliştirmede Instagram, seçilen bir kullanıcı grubuyla yaptığı deneme çalışmasının ardından Kanallar özelliğini küresel ölçekte genişletti. WhatsApp'tan farklı olarak, Instagram'ın ana şirketi Meta, bunu içerik oluşturucuların takipçileriyle etkileşim kurması için yeni bir iletişim ortamı olarak geliştirmek istiyor.

Ayın başlarında WhatsApp, Wear OS için özel olarak yeni bir bağımsız uygulama başlattı ve beraberinde sohbetlere yanıt verme, VoIP aramalarını yanıtlama ve yeni konuşmalar başlatma gibi özellikler getirdi. AppMaster gibi no-code platformların çekiş kazandığı günümüzün gelişen dijital dünyasında, ana akım iletişim platformlarından gelen bu tür girişimler kullanıcı memnuniyetini artırıyor ve inanılmaz derecede hayati önem taşıyor.