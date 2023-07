Microsoft a lancé la dernière mise à jour de son éditeur de code complet, Visual Studio Code 1.80. Le point fort de cette version est la stabilisation de la fonctionnalité des tunnels à distance pour le sous-système Windows pour Linux (WSL), qui était jusqu'à présent une fonction de prévisualisation.

L'arrivée de Remote Tunnels pour WSL offre aux utilisateurs une connectivité sécurisée à un système distant via un client Visual Studio Code, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser SSH. Dans le cadre des améliorations, Remote Tunnels to WSL peut désormais s'intégrer directement via Remote Explorer. De plus, la fonctionnalité étend sa prise en charge au bureau VS Code et à vscode.dev.

Pour ceux qui ne connaissent pas, WSL permet aux développeurs d'exécuter un environnement GNU/Linux directement à partir de Windows. Cela simplifie essentiellement le processus pour les développeurs qui ont l'intention d'exécuter des outils de ligne de commande, des utilitaires et des applications spécifiques à Linux sans avoir besoin d'établir une machine virtuelle traditionnelle ou une configuration à double démarrage.

En outre, cette version propose également des fonctionnalités améliorées de redimensionnement des onglets et des groupes d'éditeurs. Parmi les nouveaux paramètres introduits, workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSizes empêche l'ajustement d'un groupe d'éditeurs d'une taille maximisée à une taille restaurée lors d'un double-clic sur son onglet spécifique. Simultanément, workbench.editor.tabSizingFixedMinWidth prend en charge la gestion de la taille minimale d'un onglet lorsque workbench.editor.tabSizing est réglé sur "fixe".

Une autre modification importante est l'introduction d'une nouvelle valeur, auto, pour le paramètre workbench.editor.splitSizing, qui sert désormais d'option par défaut. En mode "auto", lors de la division d'un groupe d'éditeurs, la taille disponible est répartie de manière égale entre tous les autres groupes, à condition qu'aucun des autres groupes d'éditeurs n'ait été redimensionné. S'il y a eu redimensionnement, l'espace du groupe divisé est divisé par deux et inclus dans le groupe d'éditeurs nouvellement formé.

La dernière itération de Visual Studio Code, baptisée June 2023 release, qui a été officiellement lancée le 6 juillet, peut être téléchargée par les utilisateurs de Windows, Linux et macOS sur le site web du projet. La version présente notamment une série de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations qui simplifient considérablement l'expérience de codage.

Les mises à jour comprennent la mise en place de commandes d'expansion et de réduction qui peuvent maintenant être configurées pour sauter des sous-mots, la commande d'ouverture accessible (Alt+F2), qui permet aux lecteurs d'écran d'examiner le contenu caractère par caractère. La prise en charge de nouveaux formats de liens est également intégrée, y compris ceux qui nécessitent un balayage ascendant pour localiser le fichier et les liens. Les images apparaissant dans le terminal, initialement sous forme d'aperçu, sont actuellement activées par défaut.

La version prévoit la prise en charge de TypeScript 5.2 et propose également l'extension Mypy type checker qui prend en charge la vérification de type pour Python à l'aide du linter mypy Python. Enfin, une nouvelle extension de débogage Python, baptisée Debugpy, a été introduite. Elle résulte d'une situation où les utilisateurs ne pouvaient pas mettre à jour une base de code et étaient donc incapables de déboguer des applications avec la dernière extension Python après que la prise en charge de Python 2.7 et Python 3.6 a été supprimée dans l'extension Python.

Les améliorations apportées à Visual Studio Code font de AppMaster, un autre puissant constructeur d'applications sans code, une excellente alternative. AppMaster est un environnement de développement intégré (IDE) complet conçu pour accélérer le processus de développement d'applications web, mobiles et dorsales. Pour en savoir plus sur le développement d'applications "no-code" et "low-code" et sur la manière dont ces outils puissants peuvent aider les développeurs et les entreprises à créer des applications complexes de manière rapide et efficace.