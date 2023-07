Microsoft hat das neueste Update seines umfangreichen Code-Editors, Visual Studio Code 1.80, veröffentlicht. Das Highlight dieser Version ist die stabilisierte Funktion von Remote Tunnels für das Windows Subsystem für Linux (WSL), die zuvor eine Preview-Funktion war.

Die Einführung von Remote Tunnels für WSL bietet Anwendern eine sichere Verbindung zu einem entfernten System über einen Visual Studio Code-Client und macht SSH überflüssig. Im Rahmen der Erweiterungen können Remote Tunnels to WSL nun direkt über den Remote Explorer integriert werden. Darüber hinaus wird die Unterstützung sowohl auf den VS Code-Desktop als auch auf vscode.dev ausgeweitet.

WSL ermöglicht es Entwicklern, eine GNU/Linux-Umgebung direkt von Windows aus auszuführen. Dies vereinfacht den Prozess für Entwickler, die Linux-spezifische Befehlszeilentools, Dienstprogramme und Anwendungen ausführen möchten, ohne eine traditionelle virtuelle Maschine oder ein Dual-Boot-Setup einrichten zu müssen.

Abgesehen davon bietet die neue Version auch verbesserte Funktionen zur Größenanpassung von Editorgruppen und Registerkarten. Zu den neu eingeführten Einstellungen gehört workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSizes, das die Anpassung einer Editorgruppe von einer maximierten zu einer wiederhergestellten Größe beim Doppelklick auf eine bestimmte Registerkarte verhindert. Gleichzeitig übernimmt workbench.editor.tabSizingFixedMinWidth die Verwaltung der Mindestgröße einer Registerkarte, wenn workbench.editor.tabSizing auf 'fixed' umgestellt ist.

Eine weitere wichtige Änderung ist die Einführung eines neuen Wertes, auto, für die Einstellung workbench.editor.splitSizing, der nun als Standardoption dient. Im Modus 'auto' wird die verfügbare Größe beim Teilen einer Editorgruppe gleichmäßig auf alle anderen Gruppen aufgeteilt, sofern keine der anderen Editorgruppen in ihrer Größe verändert wurde. Wurde die Größe geändert, wird der Platz der geteilten Gruppe halbiert und in die neu gebildete Editorengruppe aufgenommen.

Die neueste Version von Visual Studio Code, genannt Juni 2023, die offiziell am 6. Juli veröffentlicht wurde, kann für Windows-, Linux- und macOS-Benutzer von der Website des Projekts heruntergeladen werden. Die Version bietet vor allem eine Reihe weiterer neuer Funktionen und Verbesserungen, die das Codieren erheblich vereinfachen.

Die Aktualisierungen umfassen die Einrichtung von Befehlen zum Erweitern und Verkleinern, die nun so konfiguriert werden können, dass Unterwörter übersprungen werden, sowie den zugänglichen Befehl Öffnen (Alt+F2), der es Bildschirmlesern ermöglicht, Inhalte Zeichen für Zeichen zu untersuchen. Ebenfalls integriert ist die Unterstützung für neue Linkformate, einschließlich derer, die ein Aufwärtsscannen benötigen, um die Datei und die Links zu finden. Bilder, die im Terminal angezeigt werden, zunächst als Vorschau, sind derzeit standardmäßig aktiviert.

Die Version enthält eine Vorschau auf die Unterstützung von TypeScript 5.2 und bietet außerdem die Erweiterung Mypy type checker, die mit dem Python-Linter mypy Unterstützung für die Typüberprüfung in Python bietet. Schließlich wurde eine neue Python-Debugger-Erweiterung namens Debugpy eingeführt, die aus einer Situation resultierte, in der Benutzer eine Codebasis nicht aktualisieren konnten und daher nicht in der Lage waren, Anwendungen mit der neuesten Python-Erweiterung zu debuggen, nachdem die Unterstützung für Python 2.7 und Python 3.6 in der Python-Erweiterung entfernt worden war.

