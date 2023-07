Microsoft heeft de nieuwste update van zijn uitgebreide code-editor, Visual Studio Code 1.80, uitgebracht. Het hoogtepunt van deze versie is de gestabiliseerde functie van Remote Tunnels voor het Windows Subsystem for Linux (WSL), die eerder een preview-functie was.

De komst van Remote Tunnels naar WSL biedt gebruikers een veilige verbinding met een systeem op afstand via een Visual Studio Code client, waardoor SSH niet meer nodig is. Als onderdeel van de verbeteringen kan Remote Tunnels to WSL nu direct geïntegreerd worden via Remote Explorer. Bovendien breidt de functie zijn ondersteuning uit naar zowel de VS Code desktop als vscode.dev.

Voor de niet-kenners: WSL geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om een GNU/Linux omgeving rechtstreeks vanuit Windows uit te voeren. Dit vereenvoudigt het proces voor ontwikkelaars die Linux-specifieke commandoregeltools, hulpprogramma's en applicaties willen uitvoeren zonder een traditionele virtuele machine of dual-boot setup te hoeven maken.

Afgezien hiervan komt de release ook met verbeterde editor groep en tabblad resizing mogelijkheden. Een van de nieuwe geïntroduceerde instellingen, workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSizes voorkomt de aanpassing van een bewerkingsgroep van gemaximaliseerd naar hersteld formaat bij dubbelklikken op het specifieke tabblad. Tegelijkertijd beheert workbench.editor.tabSizingFixedMinWidth de minimale grootte van een tabblad wanneer workbench.editor.tabSizing op 'fixed' staat.

Een andere belangrijke wijziging is de introductie van een nieuwe waarde, auto, voor de workbench.editor.splitSizing instelling, die nu als standaardoptie dient. In de 'auto'-modus wordt bij het splitsen van een bewerkingsgroep de beschikbare grootte gelijkmatig verdeeld over alle andere groepen, op voorwaarde dat de grootte van geen van de andere bewerkingsgroepen is aangepast. Als de grootte wel is aangepast, wordt de ruimte van de gesplitste groep gehalveerd en opgenomen in de nieuw gevormde bewerkingsgroep.

De nieuwste versie van Visual Studio Code, genaamd de June 2023 release, die officieel werd gelanceerd op 6 juli, kan worden gedownload voor Windows-, Linux- en macOS-gebruikers vanaf de website van het project. De versie biedt met name een scala aan andere nieuwe functies en verbeteringen om de codeerervaring aanzienlijk te stroomlijnen.

De updates omvatten het instellen van expand en shrink commando's die nu geconfigureerd kunnen worden om subwoorden over te slaan, toegankelijke Open Command (Alt+F2), waarmee schermlezers de inhoud karakter voor karakter kunnen bekijken. Er is ook ondersteuning voor nieuwe linkformaten, inclusief formaten waarvoor omhoog moet worden gescand om het bestand en de links te vinden. Afbeeldingen die in de terminal verschijnen, in eerste instantie een preview, zijn momenteel standaard ingeschakeld.

De release geeft een voorvertoning van ondersteuning voor TypeScript 5.2 en biedt ook de Mypy type checker extensie die ondersteuning biedt voor typecontrole voor Python met behulp van de mypy Python linter. Tot slot is er een nieuwe Python debuggerextensie geïntroduceerd met de naam Debugpy. Dit is het resultaat van een situatie waarin gebruikers een codebase niet konden upgraden en dus geen toepassingen konden debuggen met de nieuwste Python-extensie nadat ondersteuning voor Python 2.7 en Python 3.6 was verwijderd in de Python-extensie.

