قامت Microsoft بطرح آخر تحديث لمحرر الشفرات الشامل الخاص بها ، Visual Studio Code 1.80. إن إبراز هذا الإصدار هو الميزة الثابتة لـ Remote Tunnels لنظام Windows الفرعي لنظام Linux (WSL) ، والتي كانت في السابق وظيفة معاينة.

يوفر ظهور الأنفاق البعيدة إلى WSL للمستخدمين اتصالاً آمنًا بنظام بعيد عبر عميل Visual Studio Code مما يلغي متطلبات SSH. كجزء من التحسينات ، يمكن الآن دمج Remote Tunnels to WSL مباشرة من خلال Remote Explorer. علاوة على ذلك ، تمد الميزة دعمها لكل من سطح المكتب VS Code و vscode.dev.

بالنسبة لغير المطلعين ، فإن WSL يمنح المطورين القدرة على تنفيذ بيئة GNU / Linux مباشرة من Windows. يعمل هذا بشكل أساسي على تبسيط العملية للمطورين الذين يعتزمون تشغيل أدوات سطر الأوامر والأدوات المساعدة والتطبيقات الخاصة بنظام Linux دون الحاجة إلى إنشاء جهاز افتراضي تقليدي أو إعداد تمهيد مزدوج.

بصرف النظر عن ذلك ، يأتي الإصدار أيضًا مع مجموعة محرر معززة وإمكانيات تغيير حجم علامة التبويب. من بين الإعدادات الجديدة التي تم تقديمها ، workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSizes يمنع تعديل مجموعة محرر من الحجم الأكبر إلى الحجم المستعاد عند النقر المزدوج فوق علامة التبويب المحددة الخاصة بها. في الوقت نفسه ، يتولى workbench.editor.tabSizingFixedMinWidth مسؤولية إدارة الحد الأدنى لحجم علامة التبويب عند تبديل workbench.editor.tabSizing إلى "ثابت".

تعديل آخر مهم هو إدخال قيمة جديدة ، تلقائية ، لإعداد workbench.editor.splitSizing ، والذي يعمل الآن كخيار افتراضي. عندما تكون في الوضع "تلقائي" ، عند تقسيم مجموعة محرر ، يتم تقسيم الحجم المتاح بالتساوي بين جميع المجموعات الأخرى ، بشرط عدم تغيير حجم أي من مجموعات المحررين الأخرى. إذا كان هناك تغيير في الحجم ، فسيتم تقليل مساحة المجموعة المنقسمة إلى النصف وتضمينها في مجموعة المحررين المشكلة حديثًا.

يمكن الوصول إلى أحدث إصدار من Visual Studio Code ، الذي أطلق عليه إصدار يونيو 2023 ، والذي تم إطلاقه رسميًا في 6 يوليو ، للتنزيل لمستخدمي Windows و Linux و macOS من موقع المشروع على الويب. يقدم الإصدار بشكل خاص مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة الأخرى لتبسيط تجربة التشفير إلى حد كبير.

تشتمل التحديثات على إعداد أوامر التوسيع والانكماش التي يمكن تهيئتها الآن لتخطي الكلمات الفرعية ، والتي يمكن الوصول إليها من خلال Open Command (Alt + F2) ، والتي تسمح لقارئات الشاشة بفحص المحتوى حرفًا بحرف. تم دمج أيضًا دعم تنسيقات الارتباط الجديدة ، بما في ذلك تلك التي تحتاج إلى مسح ضوئي تصاعدي لتحديد موقع الملف والروابط. الصور التي تظهر في المحطة ، في البداية معاينة ، يتم تمكينها افتراضيًا حاليًا.

دعم معاينات الإصدار لـ TypeScript 5.2 ويوفر أيضًا امتداد مدقق نوع Mypy الذي يستوعب دعم التحقق من النوع لـ Python باستخدام mypy Python linter. أخيرًا ، تم تقديم ملحق مصحح أخطاء Python جديد يطلق عليه اسم Debugpy والذي نتج عن موقف لم يتمكن فيه المستخدمون من ترقية قاعدة الكود وبالتالي لم يتمكنوا من تصحيح أخطاء التطبيقات بأحدث امتداد Python بعد إزالة دعم Python 2.7 و Python 3.6 في امتداد Python .

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