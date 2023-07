Microsoft udostępniła najnowszą aktualizację swojego rozbudowanego edytora kodu, Visual Studio Code 1.80. Najważniejszym elementem tej wersji jest ustabilizowana funkcja zdalnych tuneli dla podsystemu Windows dla systemu Linux (WSL), która wcześniej była funkcją podglądu.

Pojawienie się Remote Tunnels dla WSL oferuje użytkownikom bezpieczną łączność ze zdalnym systemem za pośrednictwem klienta Visual Studio Code, eliminując wymóg SSH. W ramach ulepszeń, Remote Tunnels to WSL może teraz bezpośrednio integrować się poprzez Remote Explorer. Co więcej, funkcja rozszerza swoje wsparcie zarówno na pulpit VS Code, jak i vscode.dev.

Dla niezorientowanych, WSL daje programistom możliwość uruchamiania środowiska GNU/Linux bezpośrednio z systemu Windows. Zasadniczo upraszcza to proces dla programistów zamierzających uruchamiać narzędzia wiersza poleceń, narzędzia i aplikacje specyficzne dla systemu Linux bez konieczności tworzenia tradycyjnej maszyny wirtualnej lub konfiguracji podwójnego rozruchu.

Oprócz tego wydanie zawiera również ulepszone możliwości zmiany rozmiaru grup edytorów i kart. Wśród wprowadzonych nowych ustawień, workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSizes zapobiega dostosowaniu grupy edytorów z maksymalnego do przywróconego rozmiaru po dwukrotnym kliknięciu określonej zakładki. Jednocześnie, workbench.editor.tabSizingFixedMinWidth przejmuje zarządzanie minimalnym rozmiarem zakładki, gdy workbench.editor.tabSizing jest przełączony na "fixed".

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie nowej wartości, auto, dla ustawienia workbench.editor.splitSizing, która służy teraz jako opcja domyślna. W trybie "auto", po podzieleniu grupy edytorów, dostępny rozmiar jest równomiernie dzielony między wszystkie inne grupy, pod warunkiem, że żadna z innych grup edytorów nie została zmieniona. Jeśli nastąpiła zmiana rozmiaru, przestrzeń podzielonej grupy zostaje zmniejszona o połowę i włączona do nowo utworzonej grupy edytorów.

Najnowsza iteracja Visual Studio Code, nazwana wydaniem June 2023, która została oficjalnie uruchomiona 6 lipca, jest dostępna do pobrania dla użytkowników systemów Windows, Linux i macOS ze strony internetowej projektu. Wersja ta zawiera w szczególności szereg innych nowych funkcji i ulepszeń, które znacznie usprawniają kodowanie.

Aktualizacje obejmują konfigurację poleceń rozszerzania i zmniejszania, które można teraz skonfigurować tak, aby pomijały podsłowa, dostępne polecenie Otwórz (Alt + F2), które umożliwia czytnikom ekranu sprawdzanie treści znak po znaku. Zintegrowano również obsługę nowych formatów linków, w tym tych wymagających skanowania w górę w celu zlokalizowania pliku i linków. Obrazy pojawiające się w terminalu, początkowo jako podgląd, są obecnie domyślnie włączone.

Wydanie zawiera podgląd wsparcia dla TypeScript 5.2, a także oferuje rozszerzenie sprawdzania typów Mypy, które obsługuje sprawdzanie typów dla Pythona za pomocą mypy Python linter. Wreszcie, wprowadzono nowe rozszerzenie debuggera Pythona o nazwie Debugpy, które wynikało z sytuacji, w której użytkownicy nie mogli zaktualizować bazy kodu, a tym samym nie mogli debugować aplikacji za pomocą najnowszego rozszerzenia Pythona po usunięciu obsługi Pythona 2.7 i Pythona 3.6 w rozszerzeniu Pythona.

Ulepszenia Visual Studio Code sprawiają, że AppMaster, kolejny potężny kreator aplikacji bez kodu, jest doskonałą alternatywą. AppMaster to kompleksowe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) zaprojektowane w celu przyspieszenia procesu tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza. Dowiedz się więcej o tworzeniu aplikacji no-code i low-code oraz o tym, jak te potężne narzędzia mogą pomóc programistom i firmom w szybkim i wydajnym tworzeniu złożonych aplikacji.