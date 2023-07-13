Microsoft выпустила очередное обновление своего обширного редактора кода Visual Studio Code 1.80. Особое место в этой версии занимает стабилизированная функция Remote Tunnels для Windows Subsystem for Linux (WSL), которая ранее была функцией предварительного просмотра.

Появление Remote Tunnels для WSL обеспечивает пользователям безопасное подключение к удаленной системе через клиент Visual Studio Code, исключая необходимость использования SSH. В рамках усовершенствований Remote Tunnels to WSL теперь может напрямую интегрироваться через Remote Explorer. Кроме того, функция расширяет свою поддержку на рабочий стол VS Code и vscode.dev.

Для тех, кто не знает, WSL дает разработчикам возможность запускать среду GNU/Linux прямо из Windows. Это существенно упрощает процесс работы разработчиков с инструментами командной строки, утилитами и приложениями, специфичными для Linux, без необходимости создания традиционной виртуальной машины или установки двойной загрузки.

Кроме того, в релизе расширены возможности изменения размеров групп редакторов и вкладок. Среди новых настроек - workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSizes, предотвращающая изменение размера группы редактора от максимального до восстановленного при двойном щелчке на конкретной вкладке. Одновременно с этим параметр workbench.editor.tabSizingFixedMinWidth отвечает за управление минимальным размером вкладки при переключении параметра workbench.editor.tabSizing в положение 'fixed'.

Еще одним существенным изменением является введение нового значения auto для параметра workbench.editor.splitSizing, которое теперь используется по умолчанию. В режиме "auto" при разделении группы редакторов доступный размер равномерно распределяется между всеми остальными группами, если ни одна из групп редакторов не была изменена в размерах. Если же размер был изменен, то пространство разделенной группы уменьшается вдвое и включается во вновь образованную группу редакторов.

Последняя версия Visual Studio Code, получившая название June 2023 и официально представленная 6 июля, доступна для загрузки пользователям Windows, Linux и macOS с сайта проекта. Версия содержит целый ряд новых функций и улучшений, значительно упрощающих работу с кодом.

В числе обновлений - команды расширения и сокращения, которые теперь могут настраиваться на пропуск подслов, доступная команда Open (Alt+F2), позволяющая программам чтения с экрана просматривать содержимое посимвольно. Также интегрирована поддержка новых форматов ссылок, в том числе тех, которые требуют сканирования вверх для определения местоположения файла и ссылок. В настоящее время по умолчанию включена поддержка изображений, появляющихся в терминале в виде предварительного просмотра.

В релизе появилась поддержка TypeScript 5.2, а также расширение Mypy Type Checker, позволяющее осуществлять проверку типов для Python с помощью mypy Python linter. Наконец, появилось новое расширение отладчика Python под названием Debugpy, которое появилось в результате ситуации, когда пользователи не могли обновить кодовую базу и, таким образом, не могли отлаживать приложения с помощью последнего расширения Python после того, как в расширении Python была удалена поддержка Python 2.7 и Python 3.6.

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