Microsoft kapsamlı kod düzenleyicisi Visual Studio Code 1.80 için en son güncellemeyi kullanıma sundu. Bu sürümün öne çıkan özelliği, daha önce bir önizleme işlevi olan Linux için Windows Alt Sistemi (WSL) için Uzak Tünellerin kararlı hale getirilmiş özelliğidir.

Uzak Tünellerin WSL'ye gelişi, kullanıcılara SSH gereksinimini ortadan kaldıran bir Visual Studio Code istemcisi aracılığıyla uzak bir sisteme güvenli bağlantı sunar. Geliştirmelerin bir parçası olarak, Remote Tunnels to WSL artık Remote Explorer aracılığıyla doğrudan entegre edilebilir. Ayrıca özellik, desteğini hem VS Code masaüstüne hem de vscode.dev'e genişletiyor.

Tanımayanlar için WSL, geliştiricilere doğrudan Windows'tan bir GNU/Linux ortamı yürütme yeteneği sağlar. Bu, Linux'a özgü komut satırı araçlarını, yardımcı programları ve uygulamaları geleneksel bir sanal makine veya çift önyükleme kurulumu oluşturmaya gerek duymadan çalıştırmayı amaçlayan geliştiriciler için süreci temel olarak basitleştirir.

Bunların dışında, sürüm aynı zamanda güçlendirilmiş düzenleyici grubu ve sekme yeniden boyutlandırma yetenekleriyle birlikte gelir. Tanıtılan yeni ayarlar arasında workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSizes , bir editör grubunun belirli sekmesine çift tıklandığında ekranı kaplayan boyuttan geri yüklenen boyuta ayarlanmasını engeller. Eşzamanlı olarak, workbench.editor.tabSizing 'sabit' olarak değiştirildiğinde, workbench.editor.tabSizingFixedMinWidth bir sekmenin minimum boyutunu yönetme sorumluluğunu üstlenir.

Diğer bir önemli değişiklik, artık varsayılan seçenek olarak hizmet veren workbench.editor.splitSizing ayarı için auto adlı yeni bir değerin getirilmesidir. 'Otomatik' moddayken, bir düzenleyici grubu bölündüğünde, diğer düzenleyici gruplarının hiçbirinin yeniden boyutlandırılmaması koşuluyla, kullanılabilir boyut diğer tüm gruplar arasında eşit olarak bölünür. Yeniden boyutlandırma yapıldıysa, bölünmüş grubun alanı yarıya iner ve yeni oluşturulan editör grubuna dahil edilir.

Resmi olarak 6 Temmuz'da kullanıma sunulan ve Haziran 2023 sürümü olarak adlandırılan Visual Studio Code'un en son yinelemesi, Windows, Linux ve macOS kullanıcıları için projenin web sitesinden indirilebilir. Sürüm, kodlama deneyimini önemli ölçüde kolaylaştırmak için bir dizi başka yeni özellik ve geliştirme sunar.

Güncellemeler, ekran okuyucuların içeriği karakter karakter incelemesine olanak tanıyan, erişilebilir Açık Komut (Alt+F2) olan alt sözcükleri atlayacak şekilde yapılandırılabilen genişletme ve küçültme komutlarının kurulumunu içerir. Ayrıca, dosya ve bağlantıları bulmak için yukarı doğru taramaya ihtiyaç duyanlar da dahil olmak üzere yeni bağlantı formatları için destek entegre edilmiştir. Başlangıçta bir ön izleme olan terminalde görüntülenen görüntüler şu anda varsayılan olarak etkindir.

Sürüm, TypeScript 5.2 desteğini önizliyor ve ayrıca mypy Python linter kullanan Python için tip kontrol desteğini barındıran Mypy tip denetleyicisi uzantısını sunuyor. Son olarak, Python uzantısında Python 2.7 ve Python 3.6 desteği kaldırıldıktan sonra kullanıcıların bir kod tabanını yükseltemediği ve bu nedenle en son Python uzantısına sahip uygulamalarda hata ayıklayamadığı bir durumdan kaynaklanan, Debugpy adlı yeni bir Python hata ayıklayıcı uzantısı tanıtıldı. .

Visual Studio Code geliştirmeleri, başka bir güçlü kodsuz uygulama oluşturucu olan AppMaster mükemmel bir alternatif haline getirir. AppMaster web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirme sürecini hızlandırmak için tasarlanmış kapsamlı bir tümleşik geliştirme ortamıdır (IDE). Kodsuz ve düşük kodlu uygulama geliştirme ve bu güçlü araçların geliştiricilere ve işletmelere karmaşık uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmalarına nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin .