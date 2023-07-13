Microsoft Visual Studio公司推出了其广泛的代码编辑器Visual Studio Code 1.80的最新更新。该版本的亮点是稳定了Windows Subsystem for Linux (WSL)的远程隧道功能。

WSL Remote Tunnels的出现为用户提供了通过Visual Studio Code客户端与远程系统的安全连接，而无需使用SSH。作为增强功能的一部分，Remote Tunnels to WSL现在可以通过Remote Explorer直接集成。此外，该功能还将其支持扩展至VS Code桌面和vscode.dev。

对于不熟悉的用户，WSL使开发人员能够直接从Windows执行GNU/Linux环境。这从根本上简化了开发人员运行Linux特定命令行工具、实用程序和应用程序的过程，而无需建立传统的虚拟机或双启动设置。

除此之外，该版本还增强了编辑器组和选项卡大小调整功能。在引入的新设置中，workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSizes可防止在双击特定选项卡时将编辑器组从最大化调整为恢复大小。同时，当workbench.editor.tabSizing切换为'fixed'时，workbench.editor.tabSizingFixedMinWidth负责管理标签页的最小尺寸。

另一项重要修正是为workbench.editor.splitSizing设置引入了一个新值auto，该值现在作为默认选项。在 "自动 "模式下，当拆分一个编辑器组时，可用大小将平均分配给所有其他编辑器组，前提是其他编辑器组的大小未被调整。如果已经调整了编辑器组的大小，被拆分的编辑器组的空间将减半并包含在新形成的编辑器组中。

Visual Studio Code的最新迭代版本被称为2023年6月版，于7月6日正式发布，Windows、Linux和macOS用户可从该项目网站上下载。值得注意的是，该版本提供了一系列其他新功能和增强功能，大大简化了编码体验。

这些更新包括设置扩展和收缩命令，现在可以配置为跳过子单词，可访问的打开命令（Alt+F2）允许屏幕阅读器逐个字符检查内容。此外还集成了对新链接格式的支持，包括那些需要向上扫描来定位文件和链接的格式。在终端中显示的图像（最初为预览）目前默认为启用状态。

该版本预览了对TypeScript 5.2的支持，还提供了Mypy类型检查器扩展，可使用mypy Python linter为Python提供类型检查支持。最后，引入了一个名为Debugpy的新的Python调试器扩展，这是因为在Python扩展中删除了对Python 2.7和Python 3.6的支持后，用户无法升级代码库，从而无法使用最新的Python扩展调试应用程序。

Visual Studio Code的增强使得另一个强大的无代码应用程序生成器 AppMaster ，成为一个很好的替代方案。AppMaster 是一个全面的集成开发环境（IDE），旨在加快Web、移动和后端应用程序的开发过程。 了解更多有关无代码和低代码应用程序开发的信息，以及这些强大的工具如何帮助开发人员和企业快速高效地创建复杂的应用程序。