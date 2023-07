Microsoft lançou a última atualização do seu extenso editor de código, o Visual Studio Code 1.80. O destaque desta versão é a funcionalidade estabilizada de Túneis Remotos para o Subsistema Windows para Linux (WSL), que tinha sido anteriormente uma função de pré-visualização.

O advento dos Túneis Remotos para WSL oferece aos utilizadores uma conetividade segura a um sistema remoto através de um cliente Visual Studio Code, eliminando a necessidade de SSH. Como parte das melhorias, o Remote Tunnels to WSL pode agora ser integrado diretamente através do Remote Explorer. Além disso, o recurso estende seu suporte tanto para o desktop do VS Code quanto para o vscode.dev.

Para quem não conhece, a WSL dá aos desenvolvedores a capacidade de executar um ambiente GNU/Linux diretamente do Windows. Isso simplifica essencialmente o processo para desenvolvedores que pretendem executar ferramentas de linha de comando, utilitários e aplicativos específicos do Linux sem a necessidade de estabelecer uma máquina virtual tradicional ou configuração de inicialização dupla.

Além disso, a versão também vem com recursos aprimorados de redimensionamento de grupos de editores e guias. Entre as novas definições introduzidas, workbench.editor.doubleClickTabToToggleEditorGroupSizes impede o ajuste de um grupo de editores de um tamanho maximizado para restaurado ao clicar duas vezes no seu separador específico. Simultaneamente, o workbench.editor.tabSizingFixedMinWidth encarrega-se de gerir o tamanho mínimo de um separador quando workbench.editor.tabSizing é alterado para 'fixed'.

Outra alteração significativa é a introdução de um novo valor, auto, para a configuração workbench.editor.splitSizing, que agora serve como a opção padrão. Quando no modo 'auto', ao dividir um grupo de editores, o tamanho disponível é dividido igualmente entre todos os outros grupos, desde que nenhum dos outros grupos de editores tenha sido redimensionado. Se tiver havido redimensionamento, o espaço do grupo dividido é dividido pela metade e incluído no grupo de editores recém-formado.

A última iteração do Visual Studio Code, apelidada de versão de junho de 2023, que foi oficialmente lançada a 6 de julho, está acessível para download para utilizadores de Windows, Linux e macOS a partir do website do projeto. A versão apresenta notavelmente uma série de outros novos recursos e aprimoramentos para agilizar consideravelmente a experiência de codificação.

As actualizações incluem a configuração de comandos de expansão e redução que podem agora ser configurados para saltar subpalavras, o comando Abrir acessível (Alt+F2), que permite aos leitores de ecrã examinar o conteúdo carácter a carácter. Também foi integrado o suporte para novos formatos de ligações, incluindo os que necessitam de uma leitura ascendente para localizar o ficheiro e as ligações. As imagens que aparecem no terminal, inicialmente uma pré-visualização, estão atualmente activadas por predefinição.

O lançamento prevê o suporte para TypeScript 5.2 e também oferece a extensão do verificador de tipos Mypy que acomoda o suporte de verificação de tipos para Python usando o mypy Python linter. Por último, foi introduzida uma nova extensão do depurador Python chamada Debugpy, que resultou de uma situação em que os utilizadores não podiam atualizar uma base de código e, portanto, não conseguiam depurar aplicações com a extensão Python mais recente depois de o suporte para Python 2.7 e Python 3.6 ter sido removido na extensão Python.

