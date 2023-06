Les ex-Googlers, Amr Awadallah, Amin Ahmad et Tallat Shafaat, ont réussi à lever 28,5 millions de dollars de fonds d'amorçage pour accélérer le développement de leur plateforme innovante de recherche conversationnelle basée sur l'IA, Vectara. Fondée dans le but d'aider les entreprises à accéder à des données précieuses à partir de leurs fichiers texte, Vectara vise à simplifier le processus de création d'applications d'IA conversationnelle capables d'extraire et de résumer du texte à partir de vastes entrepôts de données d'entreprise. Ce tour de table a été mené par Race Capital, avec la participation d'Emad Mostaque, fondateur de Stability AI.

Lancée fin mai, la technologie de recherche de Vectara, basée sur l'API et alimentée par l'IA, prétend traiter des requêtes de toute longueur, de toute langue et de tout niveau d'ambiguïté dans de multiples documents multilingues. Selon M. Awadallah, la plateforme permet aux développeurs de créer des outils d'IA conversationnelle de classe mondiale avec des fonctionnalités de récupération facile, de confidentialité des données et de résumé.

L'augmentation de la demande de technologies de recherche avancées comme Vectara est alimentée par la croissance exponentielle du stockage de données dans les entreprises. Selon une étude de Forrester, on estime que 60 à 73 % des données des entreprises ne sont pas analysées pour en tirer des informations utiles. Avec la possibilité de résumer les données en citant la source, Vectara offre une ingestion en temps réel des nouveaux documents qui garantit un accès continu, transparent et transparent aux données critiques de l'entreprise.

Ahmad a insisté sur l'efficacité de ses modèles d'IA en déclarant : "Nous entraînons [notre IA] sur une grande variété de sources de données sous licence publique provenant d'Internet (par exemple Wikipedia) et d'autres sources, [et] nous atténuons les imprécisions et les biais en contraignant nos modèles d'IA à extraire le contenu le plus pertinent des ensembles de données que nos clients ont choisi d'indexer."

La plateforme permet aux administrateurs de contrôler l'utilisation des données tout en maintenant un haut niveau de gouvernance. Vectara entend révolutionner les interfaces utilisateur en appliquant efficacement l'IA conversationnelle dans les apps et les sites web. M. Awadallah explique que des entreprises telles que Metus, Oncotelic Therapeutics, Apex Chat et Conversica ont déjà adopté la technologie de Vectara à des fins de recherche juridique, de recherche dans le commerce électronique, de suivi de l'actualité et d'analyse financière.

Basée à Cupertino, en Californie, Vectara compte actuellement 24 employés et prévoit d'utiliser le financement d'amorçage pour développer ses équipes d'ingénieurs et de commerciaux, en se concentrant principalement sur les régions d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique. Afin de surpasser des concurrents de premier plan comme Amazon Kendra, Microsoft SharePoint Syntex et Coveo, Vectara devra s'appuyer sur le marché de la recherche cognitive qui connaît une croissance rapide, avec une évaluation qui devrait atteindre 15,28 milliards de dollars d'ici 2023, soit une croissance significative par rapport aux 2,59 milliards de dollars de 2018 (source : Markets and Markets).

Des plateformes similaires no-code, telles qu'AppMaster, permettent aux entreprises de développer et de déployer efficacement des applications backend, web et mobiles sans avoir à écrire une seule ligne de code. Offrant un mélange parfait de rapidité, d'efficacité et de rentabilité, AppMaster permet de développer des solutions logicielles complètes avec des backends de serveurs, des sites web, des portails clients et des applications mobiles natives.