نجح موظفو Google السابقون ، عمرو عوض الله ، أمين أحمد ، وطلعت شفاعات في جمع 28.5 مليون دولار من التمويل الأولي لتسريع تطوير منصة البحث المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي ، Vectara. تهدف Vectara ، التي تأسست بهدف مساعدة المؤسسات على الوصول إلى رؤى البيانات القيمة من ملفاتها النصية ، إلى تبسيط عملية إنشاء تطبيقات AI للمحادثة قادرة على استرداد النص وتلخيصه من مخازن بيانات الشركة الشاملة. وقادت "رايس كابيتال" جولة التمويل هذه ، بمشاركة عماد مستقي ، مؤسس شركة Stability AI.

تم إطلاق Vectara في أواخر مايو ، وتزعم تقنية البحث القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من Vectara أنها تتعامل مع الاستفسارات من أي طول ولغة ومستوى من الغموض عبر مستندات متعددة متعددة اللغات. وفقًا لعوض الله ، فإن النظام الأساسي يمكّن المطورين من إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي للمحادثة على مستوى عالمي مع سهولة الاسترداد وخصوصية البيانات ووظائف التلخيص.

إن الزيادة في الطلب على تكنولوجيا البحث المتقدمة مثل Vectara مدفوعة بالنمو الهائل لتخزين البيانات في الشركات. ما يقدر بنحو 60٪ إلى 73٪ من البيانات في الشركات لا يتم تحليلها للحصول على رؤى قيمة ، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Forrester. مع القدرة على تلخيص البيانات مع الاستشهادات من المصدر ، تقدم Vectara استيعابًا فوريًا لمستندات جديدة تضمن وصولاً سلسًا وشفافًا ومستمرًا إلى بيانات الشركة الهامة.

أكد أحمد على فعالية نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم بالقول: "إننا ندرب [الذكاء الاصطناعي الخاص بنا] على مجموعة متنوعة من مصادر البيانات المرخصة بشكل عام والمأخوذة من الإنترنت (مثل ويكيبيديا) ومصادر أخرى ، [و] نخفف من عدم الدقة والتحيز من خلال تقييد نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا لاسترداد المحتوى الأكثر صلة من مجموعات البيانات التي اختار عملاؤنا فهرستها ".

يسمح النظام الأساسي للمسؤولين بالتحكم في استخدام البيانات مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الحوكمة. تعتزم Vectara إحداث ثورة في واجهات المستخدم من خلال تطبيق AI للمحادثة بكفاءة في التطبيقات والمواقع الإلكترونية. يوضح عوض الله أن شركات مثل Metus و Oncotelic Therapeutics و Apex Chat و Conversica قد تبنت بالفعل تقنية Vectara للاكتشاف القانوني والبحث في التجارة الإلكترونية ومراقبة الأخبار ولأغراض التحليل المالي.

يقع مقر شركة Vectara في كوبرتينو بكاليفورنيا ، ولديها حاليًا 24 موظفًا وتخطط لاستخدام التمويل الأولي لتوسيع فرق الهندسة والمبيعات ، مع التركيز بشكل أساسي على مناطق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. من أجل تجاوز المنافسين البارزين مثل Amazon Kendra و Microsoft SharePoint Syntex و Coveo ، ستحتاج Vectara إلى الاستفادة من سوق البحث المعرفي سريع النمو ، مع تقييم من المتوقع أن يصل إلى 15.28 مليار دولار بحلول عام 2023 ، وهو نمو كبير من 2.59 مليار دولار في 2018 ( المصدر: الأسواق والأسواق).

تعمل الأنظمة الأساسية المماثلة التي no-code ، مثل AppMaster ، على تمكين الشركات من تطوير ونشر التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول بشكل فعال دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. من خلال تقديم مزيج مثالي من السرعة والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة ، يتيح AppMaster تطوير حلول برمجية شاملة مع الخلفيات الخلفية للخوادم ومواقع الويب وبوابات العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.