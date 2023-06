Byli pracownicy Google, Amr Awadallah, Amin Ahmad i Tallat Shafaat, z powodzeniem pozyskali 28,5 miliona dolarów finansowania zalążkowego, aby przyspieszyć rozwój swojej innowacyjnej platformy wyszukiwania konwersacyjnego opartej na sztucznej inteligencji, Vectara. Założona w celu pomocy przedsiębiorstwom w dostępie do cennych danych z ich plików tekstowych, Vectara ma na celu uproszczenie procesu tworzenia aplikacji konwersacyjnych AI zdolnych do pobierania i podsumowywania tekstu z obszernych korporacyjnych magazynów danych. Runda finansowania była prowadzona przez Race Capital, z udziałem Emada Mostaque, założyciela Stability AI.

Uruchomiona pod koniec maja, oparta na sztucznej inteligencji technologia wyszukiwania Vectara, oparta na API, twierdzi, że obsługuje zapytania o dowolnej długości, języku i poziomie niejednoznaczności w wielu wielojęzycznych dokumentach. Według Awadallaha, platforma umożliwia programistom tworzenie światowej klasy konwersacyjnych narzędzi AI z łatwym wyszukiwaniem, prywatnością danych i funkcjami podsumowującymi.

Wzrost zapotrzebowania na zaawansowane technologie wyszukiwania, takie jak Vectara, jest napędzany przez wykładniczy wzrost ilości danych przechowywanych w firmach. Według badania Forrester szacuje się, że od 60% do 73% danych w korporacjach nie jest analizowanych pod kątem cennych spostrzeżeń. Dzięki możliwości podsumowania danych z cytatami do źródła, Vectara oferuje pozyskiwanie nowych dokumentów w czasie rzeczywistym, co zapewnia płynny, przejrzysty i ciągły dostęp do krytycznych danych firmy.

Ahmad podkreślił skuteczność swoich modeli sztucznej inteligencji, stwierdzając: "Trenujemy [naszą sztuczną inteligencję] na szerokiej gamie publicznie licencjonowanych źródeł danych pochodzących z Internetu (np. Wikipedii) i innych źródeł, [i] ograniczamy niedokładność i stronniczość, ograniczając nasze modele sztucznej inteligencji do pobierania najbardziej odpowiednich treści z zestawów danych, które nasi klienci zdecydowali się zindeksować".

Platforma pozwala administratorom kontrolować wykorzystanie danych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu zarządzania. Vectara zamierza zrewolucjonizować interfejsy użytkownika poprzez efektywne zastosowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji w aplikacjach i witrynach internetowych. Awadallah wyjaśnia, że firmy takie jak Metus, Oncotelic Therapeutics, Apex Chat i Conversica już przyjęły technologię Vectara do celów wykrywania prawnego, wyszukiwania e-commerce, monitorowania wiadomości i analizy finansowej.

Vectara z siedzibą w Cupertino w Kalifornii zatrudnia obecnie 24 pracowników i planuje wykorzystać fundusze zalążkowe do rozszerzenia swoich zespołów inżynieryjnych i sprzedażowych, koncentrując się głównie na regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Azji i Pacyfiku. Aby prześcignąć czołowych konkurentów, takich jak Amazon Kendra, Microsoft SharePoint Syntex i Coveo, Vectara będzie musiała wykorzystać szybko rozwijający się rynek wyszukiwania kognitywnego, którego wycena ma osiągnąć 15,28 mld USD do 2023 r., co stanowi znaczny wzrost z 2,59 mld USD w 2018 r. (źródło: Markets and Markets).

