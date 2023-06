Os ex-Googlers, Amr Awadallah, Amin Ahmad e Tallat Shafaat, angariaram com sucesso um financiamento inicial de 28,5 milhões de dólares para acelerar o desenvolvimento da sua inovadora plataforma de pesquisa conversacional baseada em IA, a Vectara. Fundada com o objectivo de ajudar as empresas a aceder a valiosas informações de dados a partir dos seus ficheiros baseados em texto, Vectara visa simplificar o processo de construção de aplicações de IA de conversação capazes de recuperar e resumir texto de extensos armazenamentos de dados empresariais. Esta ronda de financiamento foi liderada pela Race Capital, com a participação de Emad Mostaque, o fundador da Stability AI.

Lançada no final de maio, a tecnologia de pesquisa baseada em API e alimentada por IA da Vectara afirma lidar com consultas de qualquer comprimento, idioma e nível de ambiguidade em vários documentos multilíngues. De acordo com Awadallah, a plataforma permite que os programadores criem ferramentas de IA de conversação de classe mundial com fácil recuperação, privacidade de dados e funcionalidade de resumo.

O aumento da procura de tecnologia de pesquisa avançada como a Vectara é alimentado pelo crescimento exponencial do armazenamento de dados nas empresas. Estima-se que 60% a 73% dos dados nas empresas não são analisados para obter informações valiosas, de acordo com um estudo da Forrester. Com a capacidade de resumir os dados com citações à fonte, a Vectara oferece ingestão em tempo real de novos documentos, o que garante acesso contínuo, transparente e perfeito aos dados críticos da empresa.

Ahmad enfatizou a eficácia de seus modelos de IA afirmando: "Treinamos [nossa IA] em uma ampla variedade de fontes de dados licenciadas publicamente retiradas da Internet (por exemplo, Wikipedia) e outras fontes, [e] mitigamos a imprecisão e o preconceito restringindo nossos modelos de IA para recuperar o conteúdo mais relevante de conjuntos de dados que nossos clientes escolheram indexar.

A plataforma permite que os administradores controlem a utilização de dados, mantendo um alto nível de governança. Vectara pretende revolucionar as interfaces de usuário aplicando de forma eficiente a IA de conversação em aplicativos e sites. Awadallah explica que empresas como Metus, Oncotelic Therapeutics, Apex Chat e Conversica já adotaram a tecnologia da Vectara para fins de descoberta legal, pesquisa de comércio eletrônico, monitoramento de notícias e análise financeira.

Sediada em Cupertino, Califórnia, a Vectara tem actualmente 24 funcionários e planeia utilizar o financiamento inicial para expandir as suas equipas de engenharia e vendas, com um enfoque principal nas regiões da Europa, Médio Oriente e Ásia-Pacífico. Para ultrapassar concorrentes proeminentes como a Amazon Kendra, a Microsoft SharePoint Syntex e a Coveo, a Vectara terá de tirar partido do mercado de pesquisa cognitiva em rápido crescimento, com uma avaliação que deverá atingir 15,28 mil milhões de dólares até 2023, um crescimento significativo em relação aos 2,59 mil milhões de dólares em 2018 (fonte: Markets and Markets).

Plataformas no-code semelhantes, como a AppMaster, permitem que as empresas desenvolvam e implementem eficazmente aplicações de backend, Web e móveis sem escrever uma única linha de código. Oferecendo a combinação perfeita de velocidade, eficiência e rentabilidade, AppMaster permite o desenvolvimento de soluções de software abrangentes com backends de servidor, sítios Web, portais de clientes e aplicações móveis nativas.