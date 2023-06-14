Бывшие гуглеры, Амр Авадалла, Амин Ахмад и Таллат Шафаат, успешно привлекли 28,5 млн долларов посевного финансирования для ускорения разработки своей инновационной платформы разговорного поиска Vectara, основанной на искусственном интеллекте. Основанная с целью помочь предприятиям получить доступ к ценным данным из их текстовых файлов, компания Vectara стремится упростить процесс создания приложений разговорного ИИ, способных извлекать и обобщать текст из обширных корпоративных хранилищ данных. Этот раунд финансирования возглавил Race Capital при участии Эмада Мостака, основателя Stability AI.

Запущенная в конце мая технология поиска Vectara на основе API, основанная на искусственном интеллекте, как утверждается, способна обрабатывать запросы любой длины, языка и уровня неоднозначности в многочисленных многоязычных документах. По словам Авадаллаха, платформа позволяет разработчикам создавать инструменты разговорного ИИ мирового класса с функциями простого поиска, конфиденциальности данных и обобщения.

Рост спроса на передовые поисковые технологии, такие как Vectara, обусловлен экспоненциальным ростом объемов хранения данных в компаниях. Согласно исследованию Forrester, от 60% до 73% данных в корпорациях остаются неанализированными для получения ценных сведений. Благодаря возможности обобщать данные со ссылками на источник, Vectara предлагает возможность получать новые документы в режиме реального времени, что обеспечивает беспрепятственный, прозрачный и непрерывный доступ к важным данным компании.

Ахмад подчеркнул эффективность своих моделей ИИ, заявив: "Мы обучаем [наш ИИ] на широком спектре публично лицензированных источников данных, взятых из интернета (например, Wikipedia) и других источников, [и] мы уменьшаем неточность и предвзятость, ограничивая наши модели ИИ извлечением наиболее релевантного контента из наборов данных, которые наши клиенты выбрали для индексации".

Платформа позволяет администраторам контролировать использование данных, сохраняя при этом высокий уровень управления. Vectara намерена произвести революцию в пользовательских интерфейсах, эффективно применяя разговорный ИИ в приложениях и веб-сайтах. Авадалла объясняет, что такие компании, как Metus, Oncotelic Therapeutics, Apex Chat и Conversica уже использовали технологию Vectara для целей юридического поиска, поиска в электронной торговле, мониторинга новостей и финансового анализа.

Компания Vectara, расположенная в Купертино, штат Калифорния, в настоящее время насчитывает 24 сотрудника и планирует использовать начальное финансирование для расширения команды инженеров и отдела продаж, ориентируясь в первую очередь на европейский, ближневосточный и азиатско-тихоокеанский регионы. Для того чтобы превзойти таких известных конкурентов, как Amazon Kendra, Microsoft SharePoint Syntex и Coveo, Vectara должна будет использовать быстро растущий рынок когнитивного поиска, оценка которого, как ожидается, достигнет 15,28 млрд долларов к 2023 году, что значительно больше, чем 2,59 млрд долларов в 2018 году (источник: Markets and Markets).

Аналогичные платформы no-code, такие как AppMaster, позволяют предприятиям эффективно разрабатывать и внедрять внутренние, веб- и мобильные приложения, не написав ни строчки кода. Предлагая идеальное сочетание скорости, эффективности и экономичности, AppMaster позволяет разрабатывать комплексные программные решения с серверными бэкендами, веб-сайтами, клиентскими порталами и нативными мобильными приложениями.