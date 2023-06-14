前Googlers，Amr Awadallah，Amin Ahmad和Tallat Shafaat，成功筹集了2850万美元的种子资金，以加速他们基于人工智能的创新对话式搜索平台Vectara的发展。成立的目的是帮助企业从其基于文本的文件中获得有价值的数据见解，Vectara ，旨在简化构建能够从广泛的企业数据存储中检索和总结文本的对话式人工智能应用的过程。本轮融资由Race Capital领投，Stability AI的创始人Emad Mostaque也参与其中。

Vectara的人工智能驱动的、基于API的搜索技术于5月底推出，声称可以处理任何长度、语言和多个多语言文件的模糊程度的查询。据阿瓦达拉称，该平台使开发者能够创建世界级的对话式人工智能工具，并具有轻松检索、数据保密和总结功能。

对像Vectara这样的高级搜索技术的需求上升，是由企业中数据存储的指数级增长所推动的。根据Forrester的一项研究，企业中估计有60%至73%的数据没有被分析出有价值的见解。Vectara有能力对数据进行总结，并注明来源，提供新文件的实时摄取，确保无缝、透明和持续地访问公司的关键数据。

艾哈迈德强调了他们的人工智能模型的有效性，他说："我们在取自互联网（如维基百科）和其他来源的各种公开许可的数据源上训练[我们的人工智能]，[而且]我们通过限制我们的人工智能模型，从客户选择索引的数据集中检索最相关的内容，从而减少不准确和偏见。"

该平台允许管理员控制数据的利用，同时保持高水平的治理。Vectara ，打算通过在应用程序和网站中有效应用对话式人工智能，彻底改变用户界面。阿瓦达拉解释说，Metus、Oncotelic Therapeutics、Apex Chat和Conversica等公司已经将Vectara的技术用于法律发现、电子商务搜索、新闻监测和金融分析目的。

Vectara总部位于加利福尼亚州库比蒂诺，目前有24名员工，计划利用种子资金扩大其工程和销售团队，主要关注欧洲、中东和亚太地区。为了超越亚马逊Kendra、微软SharePoint Syntex和Coveo等知名竞争对手，Vectara将需要利用快速增长的认知搜索市场，预计到2023年估值将达到152.8亿美元，比2018年的25.9亿美元大幅增长（来源：Markets and Markets）。

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