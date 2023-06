Die Ex-Googler Amr Awadallah, Amin Ahmad und Tallat Shafaat haben erfolgreich eine 28,5-Millionen-Dollar-Startkapitalfinanzierung erhalten, um die Entwicklung ihrer innovativen KI-basierten konversationellen Suchplattform Vectara zu beschleunigen. Vectara wurde mit dem Ziel gegründet, Unternehmen dabei zu helfen, wertvolle Dateneinblicke aus ihren textbasierten Dateien zu gewinnen. Das Unternehmen will den Prozess der Entwicklung von KI-Apps vereinfachen, die in der Lage sind, Texte aus umfangreichen Unternehmensdatenbeständen abzurufen und zusammenzufassen. Diese Finanzierungsrunde wurde von Race Capital angeführt, mit Beteiligung von Emad Mostaque, dem Gründer von Stability AI.

Die Ende Mai auf den Markt gebrachte KI-gestützte, API-basierte Suchtechnologie von Vectara kann nach eigenen Angaben Abfragen beliebiger Länge, Sprache und Mehrdeutigkeit in mehreren mehrsprachigen Dokumenten verarbeiten. Laut Awadallah ermöglicht die Plattform Entwicklern die Erstellung von erstklassigen KI-Tools mit einfacher Abfrage, Datenschutz und Zusammenfassungsfunktionen.

Die steigende Nachfrage nach fortschrittlicher Suchtechnologie wie Vectara wird durch das exponentielle Wachstum der Datenspeicherung in Unternehmen angeheizt. Laut einer Forrester-Studie bleiben schätzungsweise 60 bis 73 % der Daten in Unternehmen unanalysiert, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Mit der Möglichkeit, Daten mit Quellenangaben zusammenzufassen, bietet Vectara die Aufnahme neuer Dokumente in Echtzeit, was einen nahtlosen, transparenten und kontinuierlichen Zugriff auf wichtige Unternehmensdaten gewährleistet.

Ahmad betont die Effektivität der KI-Modelle: "Wir trainieren [unsere KI] auf einer Vielzahl von öffentlich lizenzierten Datenquellen aus dem Internet (z. B. Wikipedia) und anderen Quellen, [und] wir verringern Ungenauigkeiten und Verzerrungen, indem wir unsere KI-Modelle darauf beschränken, die relevantesten Inhalte aus Datensätzen abzurufen, die unsere Kunden zur Indexierung ausgewählt haben."

Die Plattform ermöglicht es Administratoren, die Datennutzung zu kontrollieren und gleichzeitig ein hohes Maß an Governance aufrechtzuerhalten. Vectara beabsichtigt, Benutzeroberflächen zu revolutionieren, indem es konversationelle KI effizient in Apps und Websites einsetzt. Awadallah erklärt, dass Unternehmen wie Metus, Oncotelic Therapeutics, Apex Chat und Conversica die Technologie von Vectara bereits zu Zwecken der Rechtsfindung, E-Commerce-Suche, Nachrichtenüberwachung und Finanzanalyse eingesetzt haben.

Vectara hat seinen Sitz in Cupertino, Kalifornien, und beschäftigt derzeit 24 Mitarbeiter. Das Unternehmen plant, die Startfinanzierung für den Ausbau seiner Entwicklungs- und Vertriebsteams zu nutzen, wobei der Schwerpunkt auf Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum liegt. Um prominente Konkurrenten wie Amazon Kendra, Microsoft SharePoint Syntex und Coveo zu übertreffen, muss Vectara den schnell wachsenden Markt für kognitive Suche nutzen, dessen Bewertung bis 2023 voraussichtlich 15,28 Milliarden US-Dollar erreichen wird - ein deutliches Wachstum gegenüber 2,59 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 (Quelle: Markets and Markets).

Ähnliche Plattformen wie AppMaster ( no-code ) ermöglichen es Unternehmen, Backend-, Web- und mobile Anwendungen effektiv zu entwickeln und bereitzustellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Mit der perfekten Mischung aus Geschwindigkeit, Effizienz und Kosteneffizienz ermöglicht AppMaster die Entwicklung umfassender Softwarelösungen mit Server-Backends, Websites, Kundenportalen und nativen mobilen Anwendungen.