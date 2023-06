Gli ex-giocatori di Google, Amr Awadallah, Amin Ahmad e Tallat Shafaat, hanno raccolto con successo un finanziamento di 28,5 milioni di dollari per accelerare lo sviluppo della loro innovativa piattaforma di ricerca conversazionale basata sull'intelligenza artificiale, Vectara. Fondata con l'obiettivo di aiutare le aziende ad accedere a dati preziosi dai loro file testuali, Vectara si propone di semplificare il processo di creazione di applicazioni di AI conversazionale in grado di recuperare e riassumere il testo da ampi archivi di dati aziendali. Il round di finanziamento è stato guidato da Race Capital, con la partecipazione di Emad Mostaque, fondatore di Stability AI.

Lanciata a fine maggio, la tecnologia di ricerca di Vectara, basata su API e alimentata dall'AI, sostiene di poter gestire query di qualsiasi lunghezza, lingua e livello di ambiguità su più documenti multilingue. Secondo Awadallah, la piattaforma consente agli sviluppatori di creare strumenti di intelligenza artificiale conversazionale di livello mondiale con funzionalità di recupero semplice, riservatezza dei dati e riepilogo.

L'aumento della domanda di tecnologie di ricerca avanzate come Vectara è alimentato dalla crescita esponenziale dell'archiviazione dei dati nelle aziende. Secondo uno studio di Forrester, tra il 60% e il 73% dei dati delle aziende non viene analizzato per ricavarne informazioni preziose. Grazie alla capacità di riassumere i dati con citazioni alla fonte, Vectara offre l'ingestione in tempo reale di nuovi documenti, garantendo un accesso continuo e trasparente ai dati aziendali critici.

Ahmad ha sottolineato l'efficacia dei suoi modelli di IA affermando: "Addestriamo [la nostra IA] su un'ampia varietà di fonti di dati con licenza pubblica prese da Internet (ad esempio Wikipedia) e da altre fonti, [e] attenuiamo l'imprecisione e i pregiudizi limitando i nostri modelli di IA a recuperare i contenuti più rilevanti dai set di dati che i nostri clienti hanno scelto di indicizzare".

La piattaforma consente agli amministratori di controllare l'utilizzo dei dati mantenendo un alto livello di governance. Vectara intende rivoluzionare le interfacce utente applicando in modo efficiente l'intelligenza artificiale conversazionale nelle app e nei siti web. Awadallah spiega che aziende come Metus, Oncotelic Therapeutics, Apex Chat e Conversica hanno già adottato la tecnologia di Vectara per la ricerca legale, il commercio elettronico, il monitoraggio delle notizie e l'analisi finanziaria.

Con sede a Cupertino, in California, Vectara ha attualmente 24 dipendenti e prevede di utilizzare il finanziamento iniziale per espandere i team di progettazione e vendita, con particolare attenzione alle regioni europee, mediorientali e dell'Asia-Pacifico. Per superare concorrenti importanti come Amazon Kendra, Microsoft SharePoint Syntex e Coveo, Vectara dovrà sfruttare il mercato in rapida crescita della ricerca cognitiva, con una valutazione che si prevede raggiungerà i 15,28 miliardi di dollari entro il 2023, con una crescita significativa rispetto ai 2,59 miliardi di dollari del 2018 (fonte: Markets and Markets).

