Eski Google çalışanları, Amr Awadallah, Amin Ahmad ve Tallat Shafaat, yenilikçi yapay zeka tabanlı konuşma tabanlı arama platformları Vectara'nın gelişimini hızlandırmak için başarılı bir şekilde 28,5 milyon dolarlık başlangıç ​​fonu topladı. Kuruluşların metin tabanlı dosyalarından değerli veri içgörülerine erişmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan Vectara, kapsamlı kurumsal veri depolarından metin alıp özetleyebilen konuşma tabanlı yapay zeka uygulamaları oluşturma sürecini basitleştirmeyi amaçlıyor. Bu finansman turu, Stability AI'nin kurucusu Emad Mostaque'nin katılımıyla Race Capital tarafından yönetildi.

Mayıs ayı sonlarında piyasaya sürülen Vectara'nın yapay zeka destekli, API tabanlı arama teknolojisi, birden çok çok dilli belgede herhangi bir uzunluk, dil ve belirsizlik düzeyindeki sorguları işleme koyma iddiasındadır. Awadallah'a göre platform, geliştiricilerin kolay erişim, veri gizliliği ve özetleme işlevselliği ile birinci sınıf konuşmalı yapay zeka araçları oluşturmasını sağlıyor.

Vectara gibi gelişmiş arama teknolojilerine olan talepteki artış, işletmelerde veri depolamanın katlanarak artmasıyla destekleniyor. Bir Forrester araştırmasına göre, şirketlerdeki verilerin tahminen %60 ila %73'ü değerli bilgiler için analiz edilmeden gidiyor. Verileri kaynağa yapılan alıntılarla özetleme yeteneğiyle Vectara, kritik şirket verilerine sorunsuz, şeffaf ve sürekli erişim sağlayan yeni belgelerin gerçek zamanlı alımını sunar.

Ahmad, "[Yapay zekamızı] internetten (örn. Wikipedia) ve diğer kaynaklardan alınan çok çeşitli kamuya açık lisanslı veri kaynakları üzerinde eğitiyoruz [ve] yanlışlığı ve yanlılığı azaltıyoruz. yapay zeka modellerimizi, müşterilerimizin dizine eklemeyi seçtiği veri kümelerinden en alakalı içeriği alacak şekilde kısıtlıyoruz.”

Platform, yöneticilerin yüksek düzeyde yönetişimi korurken veri kullanımını kontrol etmelerine olanak tanır. Vectara uygulamalara ve web sitelerine etkileşimli yapay zekayı verimli bir şekilde uygulayarak kullanıcı arayüzlerinde devrim yaratmayı amaçlıyor. Awadallah, Metus, Oncotelic Therapeutics, Apex Chat ve Conversica gibi şirketlerin yasal keşif, e-ticaret arama, haber izleme ve finansal analiz amaçları için Vectara'nın teknolojisini çoktan benimsediğini açıklıyor.

Merkezi Cupertino, California'da bulunan Vectara'nın şu anda 24 çalışanı var ve başlangıç ​​finansmanını mühendislik ve satış ekiplerini Avrupa, Orta Doğu ve Asya-Pasifik bölgelerine odaklanarak genişletmek için kullanmayı planlıyor. Amazon Kendra, Microsoft SharePoint Syntex ve Coveo gibi önde gelen rakiplerini geride bırakmak için Vectara'nın, 2018'deki 2,59 milyar dolardan önemli bir büyüme olan 2023'te 15,28 milyar dolara ulaşması beklenen bir değerleme ile hızla büyüyen bilişsel arama pazarından yararlanması gerekecek ( kaynak: Piyasalar ve Piyasalar).

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