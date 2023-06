Ex-Googlers, Amr Awadallah, Amin Ahmad en Tallat Shafaat, hebben met succes $28,5 miljoen aan startkapitaal opgehaald om de ontwikkeling van hun innovatieve AI-gebaseerde conversatiezoekplatform Vectara te versnellen. Vectara is opgericht met als doel bedrijven te helpen waardevolle gegevensinzichten uit hun tekstbestanden te halen. Het bedrijf wil het proces van het bouwen van AI-apps voor conversaties vereenvoudigen, zodat tekst uit uitgebreide bedrijfsdatabestanden kan worden opgehaald en samengevat. Deze financieringsronde werd geleid door Race Capital, met deelname van Emad Mostaque, de oprichter van Stability AI.

Vectara's AI-gestuurde, API-gebaseerde zoektechnologie, die eind mei werd gelanceerd, claimt zoekopdrachten te kunnen verwerken van elke lengte, taal en mate van dubbelzinnigheid in meerdere meertalige documenten. Volgens Awadallah stelt het platform ontwikkelaars in staat om conversationele AI-tools van wereldklasse te maken met eenvoudige zoekfuncties, gegevensprivacy en samenvattingsfunctionaliteit.

De stijgende vraag naar geavanceerde zoektechnologie zoals Vectara wordt gevoed door de exponentiële groei van gegevensopslag in bedrijven. Volgens een onderzoek van Forrester wordt naar schatting 60% tot 73% van de gegevens in bedrijven niet geanalyseerd op waardevolle inzichten. Met de mogelijkheid om gegevens samen te vatten met bronvermeldingen, biedt Vectara realtime opname van nieuwe documenten, wat zorgt voor naadloze, transparante en continue toegang tot kritieke bedrijfsgegevens.

Ahmad benadrukte de effectiviteit van hun AI-modellen door te stellen: "We trainen [onze AI] op een grote verscheidenheid aan openbaar gelicentieerde databronnen van het internet (bijv. Wikipedia) en andere bronnen, [en] we beperken onnauwkeurigheid en vooringenomenheid door onze AI-modellen te beperken om de meest relevante inhoud op te halen uit datasets die onze klanten hebben gekozen om te indexeren."

Het platform stelt beheerders in staat om het gebruik van data te controleren met behoud van een hoog niveau van governance. Vectara is van plan om een revolutie teweeg te brengen in gebruikersinterfaces door het efficiënt toepassen van conversationele AI in apps en websites. Awadallah legt uit dat bedrijven als Metus, Oncotelic Therapeutics, Apex Chat en Conversica de technologie van Vectara al hebben toegepast voor juridische discovery, ecommerce search, nieuwsmonitoring en financiële analyse.

Vectara is gevestigd in Cupertino, Californië, heeft momenteel 24 werknemers en is van plan om de startfinanciering te gebruiken om zijn engineering- en verkoopteams uit te breiden, met een primaire focus op de regio's Europa, het Midden-Oosten en Azië-Pacific. Om prominente concurrenten zoals Amazon Kendra, Microsoft SharePoint Syntex en Coveo te overtreffen, zal Vectara gebruik moeten maken van de snelgroeiende markt voor cognitief zoeken, met een waardering die tegen 2023 naar verwachting $15,28 miljard zal bedragen, een aanzienlijke groei ten opzichte van $2,59 miljard in 2018 (bron: Markets and Markets).

Vergelijkbare no-code platforms, zoals AppMaster, stellen bedrijven in staat om effectief backend-, web- en mobiele applicaties te ontwikkelen en te implementeren zonder ook maar één regel code te hoeven schrijven. AppMaster biedt de perfecte mix van snelheid, efficiëntie en kosteneffectiviteit en maakt de ontwikkeling mogelijk van uitgebreide softwareoplossingen met server backends, websites, klantportalen en native mobiele applicaties.