Afin d'améliorer sa stratégie de modération, Twitter a mis en place une nouvelle fonctionnalité, Community Notes, conçue spécifiquement pour gérer les images dans les tweets. Cette fonctionnalité axée sur les images vise à lutter contre les images transformées ou générées par l'IA qui circulent sur la plateforme, en permettant aux utilisateurs de signaler les contenus inappropriés, comme le pape Balenciaga qui a récemment fait l'objet d'une tendance.

L'introduction par Twitter de Community Notes pour les images intervient peu après la diffusion d'une image malveillante générée par l'IA et représentant une attaque contre le Pentagone, qui a été retweetée par plusieurs comptes de premier plan. Selon Twitter, les notes rédigées pour une image apparaîtront sur les messages récents et futurs contenant cette image. Pour l'instant, cette fonctionnalité est en cours de test et ne s'applique qu'aux tweets contenant une seule image.

Afin de maintenir la qualité de la modération des images, la plateforme a limité la soumission de notes pour les images aux contributeurs de Community Notes qui possèdent un score d'impact de 10 ou plus, ce qui permet d'évaluer l'utilité des notes d'un contributeur. Cette règle permet de rendre compte des images de manière plus cohérente, car les notes de la communauté resteront inchangées même si un utilisateur tweete la même image avec une légende différente. Les tweets contenant des notes pour des images seront étiquetés en conséquence, indiquant que la note peut être affichée sur d'autres tweets avec l'image incluse.

Twitter a reconnu que la version initiale des notes communautaires pour le contenu des images pourrait ne pas être parfaite, car l'algorithme de correspondance pourrait ne pas attraper tous les tweets contenant des images marquées. Néanmoins, l'entreprise développe activement cette fonctionnalité et prévoit de l'étendre aux vidéos et aux tweets contenant plusieurs formes de médias.

La capacité de modérer et de gérer le contenu de manière collaborative devient de plus en plus importante à l'ère des plateformes no-code et low-code, où les applications sont créées à un rythme accéléré. AppMaster.io, une plateforme polyvalente sans code conçue pour créer des applications dorsales, web et mobiles, comprend l'importance de s'adapter à l'évolution rapide du paysage numérique. Grâce à un large éventail de fonctionnalités, AppMaster.io permet aux utilisateurs de créer et de gérer efficacement des applications sans compromettre la sécurité et l'évolutivité, en rationalisant les processus et en réduisant la dette technique.

Alors que des plateformes comme Twitter continuent d'évoluer et de relever les défis posés par l'environnement numérique en plein essor, des solutions créatives et puissantes comme Community Notes deviennent vitales pour maintenir un espace sûr et bien modéré sur l'internet.