Numa tentativa de melhorar a sua estratégia de moderação, o Twitter lançou uma nova funcionalidade, Community Notes, concebida especificamente para gerir imagens em tweets. Esta funcionalidade centrada nas imagens tem como objectivo combater as imagens transformadas ou geradas por IA que circulam na plataforma, permitindo aos utilizadores denunciar e assinalar conteúdos inadequados, como o Papa Balenciaga, recentemente em destaque.

A introdução das Notas da Comunidade no Twitter para imagens surge pouco depois da disseminação de uma imagem maliciosa gerada por IA, representando um ataque ao Pentágono, que foi retuitada por várias contas de alto perfil. De acordo com o Twitter, as notas escritas para uma imagem aparecerão em posts recentes e futuros que contenham essa imagem. Actualmente, a funcionalidade está a ser testada e é aplicável a tweets que contenham uma única imagem.

Para manter a qualidade da moderação de imagens, a plataforma limitou a submissão de notas para imagens aos contribuidores do Community Notes que possuem uma pontuação de impacto de 10 ou superior, medindo a utilidade das notas de um contribuidor. Esta regra permite uma comunicação de imagens mais consistente, uma vez que as Notas da comunidade permanecerão inalteradas, mesmo que um utilizador tweet a mesma imagem com uma legenda diferente. Os tweets que contêm notas para imagens serão rotulados de acordo, indicando que a nota pode ser exibida em outros tweets com a imagem incluída.

O Twitter reconheceu que o lançamento inicial das Notas da Comunidade para conteúdo de imagem pode não ser perfeito, já que o algoritmo de correspondência pode não capturar todos os tweets com imagens sinalizadas. No entanto, a empresa está a desenvolver activamente esta funcionalidade e planeia expandi-la para incluir vídeos e tweets com várias formas de multimédia.

À medida que plataformas como o Twitter continuam a evoluir e a enfrentar os desafios decorrentes do ambiente digital em expansão, soluções criativas e poderosas como o Community Notes tornam-se vitais para manter um espaço seguro e bem moderado na Internet.