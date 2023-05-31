Стремясь усовершенствовать стратегию модерации, Twitter запустил новую функцию " Заметки сообщества", разработанную специально для управления изображениями в твитах. Эта функция, ориентированная на изображения, направлена на борьбу с морфированными или сгенерированными искусственным интеллектом изображениями, циркулирующими на платформе, позволяя пользователям сообщать о неприемлемом контенте и отмечать его, как, например, недавно появившийся в тренде Папа Баленсиага.

Введение Твиттером "Заметок сообщества" для изображений произошло вскоре после распространения вредоносного сгенерированного ИИ изображения, изображающего атаку на Пентагон, которое было ретвитнуто несколькими высокопоставленными аккаунтами. Согласно заявлению Twitter, заметки, написанные для изображения, будут появляться в последних и будущих сообщениях, содержащих это изображение. В настоящее время функция находится в стадии тестирования и применима к твитам, содержащим одно изображение.

Для поддержания качества модерации изображений платформа ограничила подачу примечаний к изображениям теми участниками "Заметок сообщества", которые имеют оценку влияния 10 или выше, что позволяет оценить полезность примечаний участника. Это правило позволяет более последовательно сообщать об изображениях, поскольку примечания сообщества останутся неизменными, даже если пользователь твитнет то же самое изображение с другой подписью. Твиты, содержащие примечания к изображениям, будут помечены соответствующим образом, указывая, что примечание может быть показано в других твитах с включенным изображением.

Twitter признал, что первоначальный выпуск примечаний сообщества для изображений может быть не идеальным, поскольку алгоритм сопоставления может не улавливать все твиты, содержащие помеченные изображения. Тем не менее, компания активно развивает эту функцию и планирует расширить ее, чтобы включить видео и твиты с различными видами медиа.

Возможность совместного модерирования и управления контентом становится все более важной в эпоху платформ no-code и low-code, где приложения создаются в ускоренном темпе. AppMaster.io, универсальная no-code платформа, предназначенная для создания бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений, понимает важность адаптации к быстро меняющемуся цифровому ландшафту. Обладая широким спектром возможностей, AppMaster.io позволяет пользователям эффективно создавать и управлять приложениями без ущерба для безопасности и масштабируемости, оптимизируя процессы и сокращая технический долг.

Поскольку такие платформы, как Twitter, продолжают развиваться и решать проблемы, возникающие в связи с развитием цифровой среды, креативные и мощные решения, такие как Community Notes, становятся жизненно важными для поддержания безопасного и хорошо модерируемого пространства в Интернете.