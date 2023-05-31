Moderasyon stratejisini geliştirmek için Twitter, özellikle tweet'lerdeki görüntüleri yönetmek için tasarlanmış yeni bir özellik olan Topluluk Notları'nı kullanıma sundu. Bu görüntü odaklı özellik, platformda dolaşan biçim değiştirmiş veya yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntülerin üstesinden gelmeyi amaçlıyor ve kullanıcıların son zamanlarda trend olan Balenciaga Pope gibi uygunsuz içerikleri bildirmesine ve işaretlemesine olanak tanıyor.

Twitter'ın resimler için Topluluk Notları'nı tanıtması, birkaç yüksek profilli hesap tarafından retweetlenen ve Pentagon'a yönelik bir saldırıyı tasvir eden, yapay zeka tarafından oluşturulmuş kötü niyetli bir görüntünün yayılmasından kısa bir süre sonra geldi. Twitter'a göre, bir görsel için yazılan notlar, o görseli içeren son ve gelecekteki gönderilerde görünecek. Şu anda, özellik test ediliyor ve tek bir resim içeren tweet'ler için geçerli.

Görüntü denetleme kalitesini korumak için platform, bir katkıda bulunanın notlarının kullanışlılığını ölçerek, etki puanı 10 veya daha yüksek olan Topluluk Notlarına katkıda bulunanlarla sınırlı kaldı. Bir kullanıcı aynı görseli farklı bir başlıkla tweetlese bile Topluluk Notları değişmeden kalacağından, bu kural daha tutarlı görsel raporlamaya izin verir. Görüntüler için notlar içeren Tweetler buna göre etiketlenecek ve bu, notun dahil edilen görüntüyle diğer tweet'lerde gösterilebileceğini belirtecektir.

Twitter, resim içeriği için Topluluk Notlarının ilk sürümünün mükemmel olmayabileceğini, çünkü eşleştirme algoritmasının işaretli resimler içeren tüm tweet'leri yakalayamayacağını kabul etti. Bununla birlikte, şirket bu özelliği aktif olarak geliştiriyor ve birden fazla medya biçimine sahip videoları ve tweet'leri içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor.

Uygulamaların hızlandırılmış bir hızla oluşturulduğu no-code ve low-code platformlar çağında, içeriği işbirliği içinde yönetme ve yönetme yeteneği giderek daha önemli hale geliyor. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış kodsuz çok yönlü bir platform olan AppMaster.io, hızla değişen dijital ortama uyum sağlamanın önemini biliyor. Çok çeşitli özelliklere sahip AppMaster.io, kullanıcıların güvenlik ve ölçeklenebilirlikten ödün vermeden uygulamaları verimli bir şekilde oluşturmasına ve yönetmesine, süreçleri kolaylaştırmasına ve teknik borcu azaltmasına olanak tanır.

Twitter gibi platformlar gelişmeye ve gelişen dijital ortamdan kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmeye devam ettikçe, Topluluk Notları gibi yaratıcı ve güçlü çözümler, internette güvenli ve iyi yönetilen bir alan sağlamak için hayati önem taşıyor.