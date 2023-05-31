为了加强其审核策略，Twitter推出了一项新功能--社区笔记，专门用于管理推文中的图片。这项以图像为重点的功能旨在解决平台上流传的变形或人工智能生成的图像，允许用户报告和标记不适当的内容，如最近流行的Balenciaga Pope。

在Twitter推出图片社区备注前不久，一张描绘五角大楼遭到攻击的人工智能生成的恶意图片被几个高知名度的账户转发。据Twitter称，为一张图片写的注释将出现在最近和将来包含该图片的帖子上。目前，该功能正在测试中，适用于包含单一图片的推文。

为了保持图片审核的质量，该平台已将图片注释的提交限制在影响分值为10或更高的社区注释贡献者，以衡量贡献者的注释是否有用。这一规则允许更一致的图像报告，因为即使用户在推特上用不同的标题发布相同的图像，社区注释也将保持不变。含有图片注释的推文将被相应标注，表明该注释可以在其他包含图片的推文中显示。

Twitter承认，最初发布的图片内容的社区注释可能并不完美，因为匹配算法可能无法捕捉到所有含有标记图片的推文。尽管如此，该公司正在积极开发这一功能，并计划将其扩展到包括视频和具有多种媒体形式的推文。

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