W celu ulepszenia swojej strategii moderacji, Twitter wprowadził nową funkcję, Community Notes, zaprojektowaną specjalnie do zarządzania obrazami w tweetach. Ta skoncentrowana na obrazach funkcja ma na celu zwalczanie zmodyfikowanych lub wygenerowanych przez sztuczną inteligencję obrazów krążących na platformie, umożliwiając użytkownikom zgłaszanie i oznaczanie nieodpowiednich treści, takich jak ostatnio popularny papież Balenciaga.

Wprowadzenie przez Twittera notatek społecznościowych dla obrazów nastąpiło wkrótce po rozprzestrzenieniu się złośliwego obrazu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, przedstawiającego atak na Pentagon, który został przesłany dalej przez kilka znanych kont. Według Twittera, notatki napisane dla obrazu pojawią się w ostatnich i przyszłych postach zawierających ten obraz. Obecnie funkcja jest w fazie testów i ma zastosowanie do tweetów zawierających pojedynczy obraz.

Aby utrzymać jakość moderacji obrazów, platforma ograniczyła przesyłanie notatek do obrazów do współpracowników Community Notes, którzy mają wynik wpływu 10 lub wyższy, oceniając przydatność notatek współpracownika. Zasada ta pozwala na bardziej spójne raportowanie obrazów, ponieważ Community Notes pozostaną niezmienione, nawet jeśli użytkownik tweetuje ten sam obraz z innym podpisem. Tweety zawierające notatki dotyczące obrazów zostaną odpowiednio oznaczone, wskazując, że notatka może być wyświetlana w innych tweetach z dołączonym obrazem.

Twitter przyznał, że początkowa wersja Community Notes dla treści graficznych może nie być idealna, ponieważ algorytm dopasowywania może nie wychwycić wszystkich tweetów zawierających oflagowane obrazy. Niemniej jednak firma aktywnie rozwija tę funkcję i planuje rozszerzyć ją o filmy i tweety z wieloma formami mediów.

Ponieważ platformy takie jak Twitter nadal ewoluują i stawiają czoła wyzwaniom wynikającym z rozwijającego się środowiska cyfrowego, kreatywne i wydajne rozwiązania, takie jak Community Notes, stają się niezbędne do utrzymania bezpiecznej i dobrze moderowanej przestrzeni w Internecie.