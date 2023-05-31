في خطوة لتعزيز إستراتيجيته المعتدلة ، طرح Twitter ميزة جديدة ، ملاحظات المجتمع ، مصممة خصيصًا لإدارة الصور في التغريدات. تهدف هذه الميزة التي تركز على الصور إلى معالجة الصور المحولة أو التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي يتم تداولها على النظام الأساسي ، مما يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى غير المناسب والإبلاغ عنه مثل Balenciaga Pope الرائج مؤخرًا.

يأتي تقديم Twitter لملاحظات المجتمع للصور بعد فترة وجيزة من انتشار صورة خبيثة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تصور هجومًا على البنتاغون أعاد تغريده عدة حسابات رفيعة المستوى. وفقًا لتويتر ، ستظهر الملاحظات المكتوبة للصورة في المشاركات الحديثة والمستقبلية التي تحتوي على تلك الصورة. تخضع الميزة حاليًا للاختبار وهي قابلة للتطبيق على التغريدات التي تحتوي على صورة واحدة.

للحفاظ على جودة الإشراف على الصور ، حدت المنصة من إرسال الملاحظات الخاصة بالصور إلى مساهمي Community Notes الذين يمتلكون درجة تأثير تبلغ 10 أو أعلى ، وقياس مدى فائدة ملاحظات المساهم. تسمح هذه القاعدة بتقديم تقارير أكثر اتساقًا عن الصور حيث ستظل ملاحظات المجتمع دون تغيير حتى إذا قام المستخدم بتغريد نفس الصورة بتسمية توضيحية مختلفة. سيتم تصنيف التغريدات التي تحتوي على ملاحظات للصور وفقًا لذلك ، مما يشير إلى أنه يمكن عرض الملاحظة على التغريدات الأخرى بالصورة المضمنة.

أقر Twitter بأن الإصدار الأولي لملاحظات المجتمع لمحتوى الصور قد لا يكون مثالياً ، لأن خوارزمية المطابقة قد لا تلتقط جميع التغريدات التي تحتوي على صور تم وضع علامة عليها. ومع ذلك ، تعمل الشركة بنشاط على تطوير هذه الميزة وتخطط لتوسيعها لتشمل مقاطع الفيديو والتغريدات بأشكال متعددة من الوسائط.

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مع استمرار تطور منصات مثل Twitter ومعالجة التحديات الناشئة عن البيئة الرقمية المزدهرة ، أصبحت الحلول الإبداعية والقوية مثل Community Notes ضرورية للحفاظ على مساحة آمنة وجيدة الإشراف على الإنترنت.