In een poging om zijn moderatiestrategie te verbeteren heeft Twitter een nieuwe functie, Community Notes, geïntroduceerd die speciaal is ontworpen voor het beheer van afbeeldingen in tweets. Deze op afbeeldingen gerichte functie is bedoeld om morphed of AI-gegenereerde afbeeldingen die op het platform circuleren aan te pakken, zodat gebruikers ongepaste inhoud zoals de onlangs trending Balenciaga Pope kunnen melden en markeren.

Twitter's introductie van Community Notes voor afbeeldingen komt kort na de verspreiding van een kwaadaardige AI-gegenereerde afbeelding die een aanval op het Pentagon voorstelde en door verschillende high-profile accounts werd geretweet. Volgens Twitter zullen notities die voor een afbeelding zijn geschreven, verschijnen in recente en toekomstige berichten met die afbeelding. De functie wordt momenteel getest en geldt voor tweets met één afbeelding.

Om de kwaliteit van de beeldmoderatie te handhaven, heeft het platform de indiening van notities bij afbeeldingen beperkt tot Community Notes-medewerkers die een impactscore van 10 of hoger hebben, waarmee het nut van de notities van een medewerker wordt gemeten. Deze regel zorgt voor een consistentere berichtgeving over afbeeldingen, aangezien de Community Notes ongewijzigd blijven, zelfs als een gebruiker dezelfde afbeelding tweet met een ander bijschrift. Tweets met notities voor afbeeldingen zullen dienovereenkomstig worden gelabeld, waarbij wordt aangegeven dat de notitie kan worden getoond op andere tweets met de bijgevoegde afbeelding.

Twitter erkent dat de eerste release van Community Notes voor beeldinhoud misschien niet perfect is, omdat het matching-algoritme mogelijk niet alle tweets met gemarkeerde afbeeldingen opvangt. Toch is het bedrijf actief bezig met de ontwikkeling van deze functie en is het van plan deze uit te breiden naar video's en tweets met meerdere vormen van media.

Naarmate platforms als Twitter zich blijven ontwikkelen en de uitdagingen aanpakken die voortvloeien uit de ontluikende digitale omgeving, worden creatieve en krachtige oplossingen zoals Community Notes van vitaal belang voor het behoud van een veilige en goed gemodereerde ruimte op het internet.