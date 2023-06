Per migliorare la propria strategia di moderazione, Twitter ha lanciato una nuova funzione, Community Notes, pensata appositamente per la gestione delle immagini nei tweet. Questa funzione, incentrata sulle immagini, mira a contrastare le immagini modificate o generate dall'intelligenza artificiale che circolano sulla piattaforma, consentendo agli utenti di segnalare e contrassegnare i contenuti inappropriati, come la recente tendenza di Balenciaga Pope.

L'introduzione delle Community Notes per le immagini arriva poco dopo la diffusione di un'immagine maligna generata dall'intelligenza artificiale che raffigurava un attacco al Pentagono e che è stata ritwittata da diversi account di alto profilo. Secondo Twitter, le note scritte per un'immagine appariranno sui post recenti e futuri che la contengono. Attualmente la funzione è in fase di test e si applica ai tweet contenenti una singola immagine.

Per mantenere la qualità della moderazione delle immagini, la piattaforma ha limitato l'invio di note per le immagini ai collaboratori di Community Notes che possiedono un punteggio di impatto pari o superiore a 10, che misura l'utilità delle note di un collaboratore. Questa regola consente una maggiore coerenza nella segnalazione delle immagini, in quanto le Note della Comunità rimarranno invariate anche se un utente twitta la stessa immagine con una didascalia diversa. I tweet contenenti note per le immagini saranno etichettati di conseguenza, indicando che la nota può essere mostrata in altri tweet con l'immagine inclusa.

Twitter ha riconosciuto che la versione iniziale delle Community Notes per i contenuti di immagini potrebbe non essere perfetta, in quanto l'algoritmo di corrispondenza potrebbe non individuare tutti i tweet contenenti immagini segnalate. Tuttavia, l'azienda sta sviluppando attivamente questa funzione e prevede di espanderla per includere video e tweet con più forme di media.

La capacità di moderare e gestire i contenuti in modo collaborativo sta diventando sempre più importante nell'era di no-code e delle piattaforme di low-code, dove le applicazioni vengono costruite a un ritmo accelerato. AppMaster.io, una versatile piattaforma no-code progettata per creare applicazioni backend, web e mobile, comprende l'importanza di adattarsi al panorama digitale in rapida evoluzione. Grazie a un'ampia gamma di funzionalità, AppMaster.io consente agli utenti di creare e gestire in modo efficiente le applicazioni senza compromettere la sicurezza e la scalabilità, snellendo i processi e riducendo il debito tecnico.

Mentre piattaforme come Twitter continuano a evolversi e ad affrontare le sfide derivanti dal crescente ambiente digitale, soluzioni creative e potenti come Community Notes diventano fondamentali per mantenere uno spazio sicuro e ben moderato su Internet.