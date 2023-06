Con el fin de mejorar su estrategia de moderación, Twitter ha puesto en marcha una nueva función, Community Notes, diseñada específicamente para gestionar las imágenes de los tuits. Esta función, centrada en las imágenes, pretende hacer frente a las imágenes modificadas o generadas por IA que circulan por la plataforma, permitiendo a los usuarios denunciar y marcar contenidos inapropiados, como el Papa de Balenciaga, que ha sido tendencia recientemente.

La introducción por Twitter de las Notas de la Comunidad para las imágenes se produce poco después de la difusión de una imagen maliciosa generada por IA que representaba un ataque contra el Pentágono y que fue retuiteada por varias cuentas de alto perfil. Según Twitter, las notas escritas para una imagen aparecerán en las publicaciones recientes y futuras que contengan esa imagen. Actualmente, la función está en fase de pruebas y se aplica a los tuits que contienen una sola imagen.

Para mantener la calidad de la moderación de imágenes, la plataforma ha limitado el envío de notas para imágenes a los colaboradores de Community Notes que posean una puntuación de impacto de 10 o superior, lo que mide la utilidad de las notas de un colaborador. Esta norma permite informar de las imágenes de forma más coherente, ya que las Notas de la Comunidad permanecerán inalteradas aunque un usuario tuitee la misma imagen con un pie de foto diferente. Los tuits que contengan notas para imágenes se etiquetarán en consecuencia, indicando que la nota puede mostrarse en otros tuits con la imagen incluida.

Twitter ha reconocido que la versión inicial de las Notas de la Comunidad para contenido de imágenes puede no ser perfecta, ya que el algoritmo de coincidencia puede no detectar todos los tuits que contengan imágenes marcadas. No obstante, la empresa está desarrollando activamente esta función y tiene previsto ampliarla para incluir vídeos y tuits con múltiples formas de contenido multimedia.

A medida que plataformas como Twitter siguen evolucionando y afrontando los retos derivados del floreciente entorno digital, soluciones creativas y potentes como Community Notes se convierten en vitales para mantener un espacio seguro y bien moderado en Internet.