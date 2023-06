Um seine Moderationsstrategie zu verbessern, hat Twitter eine neue Funktion, Community Notes, eingeführt, die speziell für die Verwaltung von Bildern in Tweets entwickelt wurde. Diese auf Bilder fokussierte Funktion zielt darauf ab, gemorphte oder KI-generierte Bilder, die auf der Plattform kursieren, zu bekämpfen und ermöglicht es den Nutzern, unangemessene Inhalte wie den kürzlich aufgetauchten Balenciaga-Papst zu melden und zu kennzeichnen.

Twitters Einführung von Community Notes für Bilder erfolgte kurz nach der Verbreitung eines bösartigen, von KI generierten Bildes, das einen Angriff auf das Pentagon darstellte und von mehreren hochrangigen Accounts retweetet wurde. Laut Twitter werden Notizen, die für ein Bild geschrieben wurden, in aktuellen und zukünftigen Posts angezeigt, die dieses Bild enthalten. Derzeit befindet sich die Funktion in der Testphase und gilt für Tweets, die ein einzelnes Bild enthalten.

Um die Qualität der Bildmoderation aufrechtzuerhalten, hat die Plattform die Einreichung von Notizen für Bilder auf Community Notes-Mitarbeiter beschränkt, die einen Impact Score von 10 oder höher haben, der die Nützlichkeit der Notizen eines Mitwirkenden misst. Diese Regel ermöglicht eine konsistentere Bildberichterstattung, da die Community Notes auch dann unverändert bleiben, wenn ein Nutzer das gleiche Bild mit einer anderen Bildunterschrift twittert. Tweets, die Anmerkungen zu Bildern enthalten, werden entsprechend gekennzeichnet und weisen darauf hin, dass die Anmerkung in anderen Tweets mit dem enthaltenen Bild angezeigt werden kann.

Twitter räumte ein, dass die erste Version der Community-Hinweise für Bildinhalte möglicherweise nicht perfekt ist, da der Abgleichalgorithmus möglicherweise nicht alle Tweets mit markierten Bildern erfasst. Nichtsdestotrotz entwickelt das Unternehmen diese Funktion aktiv weiter und plant, sie auf Videos und Tweets mit mehreren Medienformen auszuweiten.

Da sich Plattformen wie Twitter ständig weiterentwickeln und sich den Herausforderungen stellen, die sich aus dem wachsenden digitalen Umfeld ergeben, sind kreative und leistungsstarke Lösungen wie Community Notes für die Aufrechterhaltung eines sicheren und gut moderierten Raums im Internet unerlässlich.