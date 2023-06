Tray.io low-code, une plateforme d'automatisation et d'intégration renommée, a dévoilé un composant d'automatisation en langage naturel révolutionnaire, Merlin AI. Cette fonctionnalité innovante est conçue pour permettre aux individus et aux développeurs de créer, d'optimiser et d'améliorer des flux de travail complexes sans avoir recours à l'informatique ou à l'ingénierie. En conséquence, les délais d'intégration sont réduits de plusieurs semaines ou mois à quelques minutes seulement.

Merlin AI y parvient en s'intégrant de manière transparente aux technologies de connecteurs, de flux de travail et d'API de Tray.io, ainsi qu'à d'autres fonctionnalités de la plateforme. Il traduit automatiquement les entrées en langage naturel, telles que les invites ou les demandes en anglais simple, en flux de travail puissants. Le résultat est une solution d'automatisation complète combinant une automatisation réglable, une logique commerciale avancée et des capacités d'IA générative intégrées.

Dans une déclaration à VentureBeat, Rich Waldron, cofondateur et PDG de Tray.io, a expliqué que Merlin AI utilise des modèles OpenAI et peut être utilisé par n'importe qui pour développer des flux de travail robustes afin d'exécuter des tâches quotidiennes ou d'obtenir des informations pour des requêtes commerciales spécifiques, éliminant ainsi la courbe d'apprentissage généralement associée à la construction de flux de travail automatisés.

La combinaison unique de capacités d'IA générative sur la plateforme Tray.io, associée à la transformation des données, aux mécanismes d'authentification et à la prise en charge d'une logique commerciale sophistiquée, permet aux utilisateurs de créer des intégrations holistiques reposant sur le traitement du langage naturel (NLP). En outre, Merlin AI peut automatiser des tâches complexes, notamment l'agrégation ou le transfert de données entre systèmes, l'assemblage de flux de travail automatisés et la résolution de questions.

Alistair Russell, cofondateur et directeur technique de Tray.io, a déclaré à VentureBeat que sa plateforme était la première solution iPaaS (plateforme d'intégration en tant que service) à offrir des capacités d'IA générative accessibles à tous les utilisateurs. Il a souligné que les capacités opérationnelles de la plateforme sont autonomes, ce qui signifie que Merlin ne récupère les informations nécessaires des LLM qu'au fur et à mesure des besoins pendant la construction de l'intégration. Par conséquent, les données des clients restent sécurisées et ne sont jamais exposées ou transmises aux LLM.

Selon la société, Merlin AI utilise une combinaison de modèles GPT, notamment GPT-3.5, GPT-4, Whisper et d'autres, pour gérer différents aspects du processus d'automatisation du langage naturel. M. Russell ajoute que chacun de ces modèles offre différents niveaux de précision, de capacités et de vitesse, que Merlin sélectionne pour garantir la meilleure expérience possible à l'utilisateur.

Low-code Les solutions d'automatisation comme Merlin AI introduites par Tray.io et les plateformes no-code comme AppMaster.io sont en train de révolutionner l'industrie technologique. Ces outils accélèrent le processus de développement, minimisent la dette technique et rendent le développement d'applications plus accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs.