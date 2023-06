Tray.ioA Merlin AI, uma renomada plataforma de automação e integração low-code, revelou um componente inovador de automação de linguagem natural, o Merlin AI. Esta funcionalidade inovadora foi concebida para permitir que os indivíduos e os programadores criem, optimizem e melhorem fluxos de trabalho complexos sem a necessidade de recorrer a TI ou engenharia. Como resultado, os tempos de integração são reduzidos de semanas ou meses para apenas alguns minutos.

O Merlin AI consegue este objetivo através da integração perfeita com as tecnologias de conetor, fluxo de trabalho e API da Tray.io, bem como com outras funcionalidades da plataforma. Traduz automaticamente entradas de linguagem natural, como prompts ou pedidos em inglês simples, em fluxos de trabalho poderosos. O resultado é uma solução de automatização abrangente que combina automatização ajustável, lógica empresarial avançada e capacidades de IA generativa incorporadas.

Numa declaração à VentureBeat, Rich Waldron, cofundador e CEO da Tray.io, explicou que a Merlin AI utiliza modelos OpenAI e pode ser utilizada por qualquer pessoa para desenvolver fluxos de trabalho robustos para executar tarefas quotidianas ou obter informações para consultas comerciais específicas, eliminando assim a curva de aprendizagem normalmente associada à criação de fluxos de trabalho automatizados.

A combinação única de capacidades de IA generativa na plataforma Tray.io, juntamente com a transformação de dados, os mecanismos de autenticação e o suporte para uma lógica comercial sofisticada, permite aos utilizadores criar integrações holísticas com base no processamento de linguagem natural (PNL). Além disso, a IA Merlin pode automatizar tarefas complexas, incluindo a agregação ou transferência de dados entre sistemas, a montagem de fluxos de trabalho automatizados e a resolução de questões.

Alistair Russell, cofundador e CTO da Tray.io, disse à VentureBeat que a sua plataforma é a primeira solução iPaaS (integração-plataforma-como-serviço) a oferecer capacidades de IA generativa acessíveis a todos os utilizadores. Ele enfatizou que os recursos operacionais da plataforma são independentes, o que significa que o Merlin só obtém as informações necessárias dos LLMs conforme necessário durante a construção da integração. Consequentemente, os dados dos clientes permanecem seguros e nunca são expostos ou transmitidos aos LLMs.

De acordo com a empresa, o Merlin AI utiliza uma combinação de modelos GPT, incluindo GPT-3.5, GPT-4, Whisper e outros, para gerir diferentes aspectos do processo de automatização da linguagem natural. Russell acrescenta que cada um destes modelos oferece diferentes níveis de afinação, capacidades e velocidade, que a Merlin selecciona para garantir a melhor experiência do utilizador.

Low-code Soluções de automação como a Merlin AI introduzidas por Tray.io e no-code plataformas como AppMaster.io estão a revolucionar a indústria tecnológica. Estas ferramentas aceleram o processo de desenvolvimento, minimizam a dívida técnica e tornam o desenvolvimento de aplicações mais acessível a um leque mais alargado de utilizadores.