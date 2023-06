Tray.io, een gerenommeerd low-code automatiserings- en integratieplatform, heeft een baanbrekende automatiseringscomponent in natuurlijke taal onthuld, Merlin AI. Deze innovatieve functie is ontworpen om individuen en ontwikkelaars in staat te stellen complexe workflows te creëren, te optimaliseren en te verbeteren zonder de input van IT of engineering. Het resultaat is dat integratietijden worden teruggebracht van weken of maanden naar slechts minuten.

Merlin AI bereikt dit door naadloos te integreren met Tray.io's connector-, workflow- en API-technologieën en andere platformfunctionaliteiten. Het vertaalt automatisch invoer in natuurlijke taal, zoals eenvoudige Engelse prompts of verzoeken, in krachtige workflows. Het resultaat is een uitgebreide automatiseringsoplossing die instelbare automatisering, geavanceerde bedrijfslogica en ingebouwde generatieve AI-mogelijkheden combineert.

In een verklaring aan VentureBeat legde Rich Waldron, medeoprichter en CEO van Tray.io, uit dat Merlin AI gebruik maakt van OpenAI-modellen en door iedereen kan worden gebruikt om robuuste workflows te ontwikkelen voor het uitvoeren van dagelijkse taken of het verkrijgen van informatie voor specifieke bedrijfsvragen, waardoor de leercurve die gewoonlijk gepaard gaat met het bouwen van geautomatiseerde workflows wordt geëlimineerd.

De unieke combinatie van generatieve AI-mogelijkheden op het Tray.io platform, in combinatie met datatransformatie, authenticatiemechanismen en ondersteuning voor geavanceerde bedrijfslogica, stelt gebruikers in staat om holistische integraties te maken op basis van natuurlijke taalverwerking (NLP). Bovendien kan Merlin AI complexe taken automatiseren, zoals het samenvoegen of overdragen van gegevens tussen systemen, het samenstellen van geautomatiseerde workflows en het oplossen van vragen.

Alistair Russell, medeoprichter en CTO bij Tray.io, vertelde VentureBeat dat hun platform de eerste iPaaS (integration-platform-as-a-service) oplossing is die generatieve AI-mogelijkheden biedt die toegankelijk zijn voor alle gebruikers. Hij benadrukte dat de operationele mogelijkheden van het platform op zichzelf staan, wat betekent dat Merlin alleen noodzakelijke informatie van LLM's ophaalt op een as-nodig basis tijdens het bouwen van de integratie. Bijgevolg blijven klantgegevens veilig en worden ze nooit blootgesteld of doorgegeven aan de LLM's.

Volgens het bedrijf gebruikt Merlin AI een combinatie van GPT-modellen, waaronder GPT-3.5, GPT-4, Whisper en andere, om verschillende aspecten van het automatiseringsproces voor natuurlijke taal te beheren. Russell voegt eraan toe dat elk van deze modellen verschillende niveaus van fijnafstelling, mogelijkheden en snelheid biedt, die Merlin selecteert om de beste gebruikerservaring te garanderen.

Low-code Automatiseringsoplossingen zoals Merlin AI geïntroduceerd door Tray.io en no-code platforms zoals AppMaster.io zorgen voor een revolutie in de technologie-industrie. Deze tools versnellen het ontwikkelingsproces, minimaliseren de technische schuld en maken applicatieontwikkeling toegankelijker voor een breder scala aan gebruikers.