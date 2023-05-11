Tray.io著名的low-code 自动化和集成平台，已经公布了一个突破性的自然语言自动化组件Merlin AI。这一创新功能旨在使个人和开发人员能够创建、优化和增强复杂的工作流程，而不需要IT或工程输入。因此，整合时间从几周或几个月缩短到仅几分钟。

Merlin AI通过与Tray.io的连接器、工作流程和API技术以及其他平台功能的无缝集成来实现这一目标。它自动将自然语言输入，如普通英语提示或请求，翻译成强大的工作流程。其结果是一个全面的自动化解决方案，结合了可调整的自动化、高级业务逻辑和内置的生成性人工智能能力。

Tray.io 的联合创始人兼首席执行官Rich Waldron在给VentureBeat的一份声明中解释说，Merlin AI利用OpenAI模型，任何人都可以用来开发强大的工作流程，以执行日常任务或为特定业务查询获取信息，从而消除了通常与构建自动化工作流程相关的学习曲线。

Tray.io 平台上生成性人工智能能力的独特组合，加上数据转换、认证机制和对复杂业务逻辑的支持，使用户能够创建依靠自然语言处理（NLP）的整体集成。此外，Merlin人工智能可以自动完成复杂的任务，包括跨系统的数据汇总或传输，组装自动工作流程，以及解决问题。

Tray.io 的联合创始人兼首席技术官Alistair Russell告诉VentureBeat，他们的平台是第一个iPaaS（整合平台即服务）解决方案，提供所有用户都能使用的生成性人工智能功能。他强调，该平台的运营能力是独立的，这意味着Merlin只在整合构建过程中根据需要从LLM获取必要的信息。因此，客户数据仍然是安全的，从未暴露或传输给LLM。

据该公司称，Merlin AI利用GPT模型的组合，包括GPT-3.5、GPT-4、Whisper和其他，来管理自然语言自动化过程的不同方面。拉塞尔补充说，这些模型中的每一个都提供不同程度的微调、能力和速度，Merlin选择这些模型是为了确保最佳的用户体验。

Low-code 由 和Tray.io AppMaster.io等 平台推出的Merlin AI等自动化解决方案正在彻底改变科技行业。这些工具加快了开发过程，最大限度地减少了技术债务，并使更多的用户更容易接受应用开发。no-code