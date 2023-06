Tray.ioeine renommierte low-code Automatisierungs- und Integrationsplattform, hat mit Merlin AI eine bahnbrechende Automatisierungskomponente für natürliche Sprache vorgestellt. Diese innovative Funktion soll es Einzelpersonen und Entwicklern ermöglichen, komplexe Arbeitsabläufe zu erstellen, zu optimieren und zu verbessern, ohne dass IT- oder Engineering-Input erforderlich ist. Das Ergebnis ist eine Verkürzung der Integrationszeiten von Wochen oder Monaten auf nur wenige Minuten.

Merlin AI erreicht dies, indem es sich nahtlos in die Konnektor-, Workflow- und API-Technologien von Tray.iosowie in andere Funktionen der Plattform integriert. Es übersetzt automatisch Eingaben in natürlicher Sprache, wie z. B. einfache englische Aufforderungen oder Anfragen, in leistungsstarke Workflows. Das Ergebnis ist eine umfassende Automatisierungslösung, die anpassbare Automatisierung, fortschrittliche Geschäftslogik und integrierte generative KI-Funktionen kombiniert.

In einer Stellungnahme gegenüber VentureBeat erklärte Rich Waldron, Mitbegründer und CEO von Tray.io, dass Merlin AI OpenAI-Modelle verwendet und von jedermann verwendet werden kann, um robuste Workflows für die Ausführung alltäglicher Aufgaben oder die Beschaffung von Informationen für spezifische Geschäftsanfragen zu entwickeln, wodurch die Lernkurve, die normalerweise mit der Erstellung automatisierter Workflows verbunden ist, eliminiert wird.

Die einzigartige Kombination von generativen KI-Funktionen auf der Plattform Tray.io, gepaart mit Datentransformation, Authentifizierungsmechanismen und Unterstützung für anspruchsvolle Geschäftslogik, ermöglicht es Anwendern, ganzheitliche Integrationen zu erstellen, die auf natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) basieren. Darüber hinaus kann Merlin AI komplexe Aufgaben automatisieren, z. B. die Aggregation oder Übertragung von Daten zwischen Systemen, die Zusammenstellung automatisierter Workflows und die Beantwortung von Fragen.

Alistair Russell, Mitbegründer und CTO von Tray.io, erklärte gegenüber VentureBeat, dass seine Plattform die erste iPaaS-Lösung (Integration-Platform-as-a-Service) ist, die generative KI-Funktionen für alle Nutzer zugänglich macht. Er betonte, dass die operativen Fähigkeiten der Plattform in sich geschlossen sind, was bedeutet, dass Merlin nur bei Bedarf während des Integrationsaufbaus die notwendigen Informationen von LLMs abruft. Folglich bleiben die Kundendaten sicher und werden niemals an die LLMs weitergegeben.

Nach Angaben des Unternehmens nutzt Merlin AI eine Kombination von GPT-Modellen, darunter GPT-3.5, GPT-4, Whisper und andere, um verschiedene Aspekte des natürlichsprachlichen Automatisierungsprozesses zu verwalten. Russell fügt hinzu, dass jedes dieser Modelle einen unterschiedlichen Grad an Feinabstimmung, Fähigkeiten und Geschwindigkeit bietet, die Merlin auswählt, um die beste Benutzererfahrung zu gewährleisten.

Low-code Automatisierungslösungen wie Merlin AI, die von Tray.io und no-code eingeführt wurden, sowie Plattformen wie AppMaster.io revolutionieren die Tech-Industrie. Diese Tools beschleunigen den Entwicklungsprozess, minimieren die technische Verschuldung und machen die Anwendungsentwicklung für ein breiteres Spektrum von Nutzern zugänglich.