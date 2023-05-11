Tray.ioизвестная платформа автоматизации и интеграции low-code, представила революционный компонент автоматизации на естественном языке Merlin AI. Эта инновационная функция предназначена для того, чтобы дать возможность частным лицам и разработчикам создавать, оптимизировать и улучшать сложные рабочие процессы без необходимости участия ИТ-специалистов или инженеров. В результате время интеграции сокращается с недель или месяцев до нескольких минут.

ИИ Merlin AI достигает этой цели благодаря бесшовной интеграции с технологиями коннекторов, рабочих процессов и API Tray.io, а также с другими функциональными возможностями платформы. Он автоматически переводит вводы на естественном языке, такие как простые английские подсказки или запросы, в мощные рабочие процессы. В результате получается комплексное решение для автоматизации, сочетающее в себе регулируемую автоматизацию, продвинутую бизнес-логику и встроенные возможности генеративного ИИ.

В заявлении для VentureBeat Рич Уолдрон, соучредитель и генеральный директор Tray.io, пояснил, что Merlin AI использует модели OpenAI и может быть использован любым человеком для разработки надежных рабочих процессов для выполнения повседневных задач или получения информации для конкретных бизнес-запросов, что устраняет кривую обучения, обычно связанную с созданием автоматизированных рабочих процессов.

Уникальное сочетание возможностей генеративного ИИ на платформе Tray.io в сочетании с преобразованием данных, механизмами аутентификации и поддержкой сложной бизнес-логики позволяет пользователям создавать целостные интеграции, основанные на обработке естественного языка (NLP). Кроме того, Merlin AI может автоматизировать сложные задачи, включая агрегирование или передачу данных между системами, сборку автоматизированных рабочих процессов и решение вопросов.

Алистер Рассел, соучредитель и технический директор Tray.io, рассказал VentureBeat, что их платформа является первым решением iPaaS (интеграционная платформа как услуга), предлагающим возможности генеративного ИИ, доступные всем пользователям. Он подчеркнул, что операционные возможности платформы являются автономными, то есть Merlin получает необходимую информацию от LLM только по мере необходимости во время создания интеграции. Следовательно, данные клиентов остаются в безопасности и никогда не раскрываются и не передаются LLM.

По данным компании, Merlin AI использует комбинацию моделей GPT, включая GPT-3.5, GPT-4, Whisper и другие, для управления различными аспектами процесса автоматизации естественного языка. Рассел добавляет, что каждая из этих моделей предлагает различные уровни тонкой настройки, возможностей и скорости, которые Merlin выбирает для обеспечения наилучшего пользовательского опыта.

Low-code Решения для автоматизации, подобные Merlin AI, представленные Tray.io и no-code платформами, такими как AppMaster.io, совершают революцию в технологической отрасли. Эти инструменты ускоряют процесс разработки, минимизируют технический долг и делают разработку приложений более доступной для широкого круга пользователей.