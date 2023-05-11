Tanınmış bir low-code otomasyon ve entegrasyon platformu olan Tray.io, çığır açan bir doğal dil otomasyon bileşeni olan Merlin AI'yı tanıttı. Bu yenilikçi özellik, bireyleri ve geliştiricileri BT veya mühendislik girdisine ihtiyaç duymadan karmaşık iş akışları oluşturma, optimize etme ve geliştirme konusunda desteklemek için tasarlanmıştır. Sonuç olarak, entegrasyon süreleri haftalar veya aylardan sadece dakikalara düşürülür.

Merlin AI bunu, Tray.io bağlayıcısı, iş akışı ve API teknolojilerinin yanı sıra diğer platform işlevleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek başarır. Sade İngilizce istemler veya istekler gibi doğal dil girdilerini otomatik olarak güçlü iş akışlarına çevirir. Sonuç, ayarlanabilir otomasyon, gelişmiş iş mantığı ve yerleşik üretken yapay zeka yeteneklerini birleştiren kapsamlı bir otomasyon çözümüdür.

Tray.io kurucu ortağı ve CEO'su Rich Waldron, VentureBeat'e yaptığı açıklamada, Merlin AI'nın OpenAI modellerini kullandığını ve günlük görevleri yürütmek veya belirli işler için bilgi almak için sağlam iş akışları geliştirmek için herkes tarafından kullanılabileceğini açıkladı. sorgular, böylece genellikle otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmakla ilişkilendirilen öğrenme eğrisini ortadan kaldırır.

Tray.io platformundaki üretken yapay zeka yeteneklerinin benzersiz kombinasyonu, veri dönüştürme, kimlik doğrulama mekanizmaları ve gelişmiş iş mantığı desteği ile birleştiğinde, kullanıcıların doğal dil işlemeye (NLP) dayanan bütünsel entegrasyonlar oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca Merlin AI, sistemler arasında veri toplama veya aktarma, otomatikleştirilmiş iş akışlarını bir araya getirme ve soruları çözme dahil olmak üzere karmaşık görevleri otomatikleştirebilir.

Tray.io kurucu ortağı ve CTO'su Alistair Russell, VentureBeat'e platformlarının tüm kullanıcıların erişebileceği üretken AI yetenekleri sunan ilk iPaaS (hizmet olarak entegrasyon platformu) çözümü olduğunu söyledi. Platformun operasyonel yeteneklerinin bağımsız olduğunu, yani Merlin'in entegrasyon inşası sırasında LLM'lerden yalnızca ihtiyaç duyulduğunda gerekli bilgileri getirdiğini vurguladı. Sonuç olarak, müşteri verileri güvende kalır ve asla LLM'lere ifşa edilmez veya iletilmez.

Şirkete göre Merlin AI, doğal dil otomasyon sürecinin farklı yönlerini yönetmek için GPT-3.5, GPT-4, Whisper ve diğerleri dahil olmak üzere GPT modellerinin bir kombinasyonunu kullanıyor. Russell, bu modellerin her birinin, Merlin'in en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için seçtiği çeşitli seviyelerde ince ayar, yetenekler ve hız sunduğunu ekliyor.

Tray.io tarafından sunulan Merlin AI gibi Low-code otomasyon çözümleri ve AppMaster.io gibi no-code platformlar teknoloji endüstrisinde devrim yaratıyor. Bu araçlar, geliştirme sürecini hızlandırır, teknik borcu en aza indirir ve uygulama geliştirmeyi daha geniş bir kullanıcı yelpazesi için daha erişilebilir hale getirir.