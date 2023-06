Tray.io, rinomata piattaforma di automazione e integrazione low-code, ha presentato un componente innovativo di automazione in linguaggio naturale, Merlin AI. Questa funzione innovativa è stata progettata per consentire a singoli e sviluppatori di creare, ottimizzare e migliorare flussi di lavoro complessi senza la necessità di un contributo informatico o ingegneristico. Di conseguenza, i tempi di integrazione si riducono da settimane o mesi a pochi minuti.

Merlin AI ottiene questo risultato integrandosi perfettamente con i connettori, i flussi di lavoro e le tecnologie API di Tray.io, oltre che con altre funzionalità della piattaforma. Merlin AI traduce automaticamente gli input in linguaggio naturale, come richieste o richieste in inglese semplice, in potenti flussi di lavoro. Il risultato è una soluzione di automazione completa che combina automazione regolabile, logica aziendale avanzata e capacità di intelligenza artificiale generativa integrata.

In una dichiarazione rilasciata a VentureBeat, Rich Waldron, cofondatore e CEO di Tray.io, ha spiegato che Merlin AI utilizza modelli OpenAI e può essere utilizzato da chiunque per sviluppare solidi flussi di lavoro per l'esecuzione di attività quotidiane o per ottenere informazioni per specifiche richieste aziendali, eliminando così la curva di apprendimento solitamente associata alla creazione di flussi di lavoro automatizzati.

La combinazione unica di capacità di IA generativa della piattaforma Tray.io, unita alla trasformazione dei dati, ai meccanismi di autenticazione e al supporto di logiche aziendali sofisticate, consente agli utenti di creare integrazioni olistiche basate sull'elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Inoltre, Merlin AI è in grado di automatizzare attività complesse, tra cui l'aggregazione o il trasferimento di dati tra sistemi, l'assemblaggio di flussi di lavoro automatizzati e la risoluzione di domande.

Alistair Russell, cofondatore e CTO di Tray.io, ha dichiarato a VentureBeat che la sua piattaforma è la prima soluzione iPaaS (integration-platform-as-a-service) a offrire funzionalità di AI generativa accessibili a tutti gli utenti. Ha sottolineato che le capacità operative della piattaforma sono autonome, il che significa che Merlin recupera le informazioni necessarie dai LLM solo quando è necessario durante la creazione dell'integrazione. Di conseguenza, i dati dei clienti rimangono al sicuro e non vengono mai esposti o trasmessi ai LLM.

Secondo l'azienda, Merlin AI utilizza una combinazione di modelli GPT, tra cui GPT-3.5, GPT-4, Whisper e altri, per gestire diversi aspetti del processo di automazione del linguaggio naturale. Russell aggiunge che ognuno di questi modelli offre diversi livelli di regolazione fine, capacità e velocità, che Merlin seleziona per garantire la migliore esperienza utente.

Low-code Le soluzioni di automazione come Merlin AI introdotte da Tray.io e le piattaforme no-code come AppMaster.io stanno rivoluzionando il settore tecnologico. Questi strumenti accelerano il processo di sviluppo, riducono al minimo il debito tecnico e rendono lo sviluppo di applicazioni più accessibile a una più ampia gamma di utenti.