كشفت Tray.io ، وهي منصة مشهورة للأتمتة والتكامل low-code ، النقاب عن مكون أتمتة للغة الطبيعية ، وهو Merlin AI . تم تصميم هذه الميزة المبتكرة لتمكين الأفراد والمطورين من إنشاء وتحسين وتعزيز تدفقات العمل المعقدة دون الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات أو المدخلات الهندسية. نتيجة لذلك ، يتم تقليل أوقات الدمج من أسابيع أو شهور إلى دقائق فقط.

يحقق Merlin AI هذا من خلال الدمج بسلاسة مع موصل Tray.io ، وسير العمل ، وتقنيات API ، بالإضافة إلى وظائف النظام الأساسي الأخرى. يقوم تلقائيًا بترجمة مدخلات اللغة الطبيعية ، مثل مطالبات أو طلبات اللغة الإنجليزية البسيطة ، إلى تدفقات عمل قوية. والنتيجة هي حل أتمتة شامل يجمع بين الأتمتة القابلة للتعديل ومنطق الأعمال المتقدم وإمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدية المضمنة.

في بيان لـ VentureBeat ، أوضح ريتش والدرون ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Tray.io ، أن Merlin AI تستخدم نماذج OpenAI ويمكن استخدامها من قبل أي شخص لتطوير سير عمل قوي لتنفيذ المهام اليومية أو الحصول على معلومات لأعمال محددة الاستعلامات ، وبالتالي التخلص من منحنى التعلم المرتبط عادةً بإنشاء مهام سير عمل آلية.

يتيح المزيج الفريد لإمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليفية على النظام الأساسي Tray.io ، إلى جانب تحويل البيانات وآليات المصادقة ودعم منطق الأعمال المعقد ، للمستخدمين إنشاء عمليات تكامل شاملة تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية (NLP). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لـ Merlin AI أتمتة المهام المعقدة ، بما في ذلك تجميع البيانات أو نقلها عبر الأنظمة ، وتجميع سير العمل الآلي ، وحل الأسئلة.

صرح أليستير راسل ، المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا في Tray.io ، لـ VentureBeat أن نظامهم الأساسي هو أول حل iPaaS (منصة تكامل كخدمة) لتقديم إمكانات ذكاء اصطناعي توليدية يمكن الوصول إليها لجميع المستخدمين. وأكد أن القدرات التشغيلية للمنصة قائمة بذاتها ، مما يعني أن Merlin لا تحصل إلا على المعلومات الضرورية من LLM على أساس ما هو مطلوب أثناء بناء التكامل. وبالتالي ، تظل بيانات العميل آمنة ولا يتم كشفها أو نقلها إلى LLM.

وفقًا للشركة ، تستخدم Merlin AI مجموعة من نماذج GPT ، بما في ذلك GPT-3.5 و GPT-4 و Whisper وغيرها ، لإدارة الجوانب المختلفة لعملية أتمتة اللغة الطبيعية. يضيف راسل أن كل من هذه النماذج يقدم مستويات متفاوتة من الضبط والإمكانيات والسرعة ، والتي تختارها Merlin لضمان أفضل تجربة للمستخدم.

حلول الأتمتة Low-code مثل Merlin AI التي قدمتها Tray.io والمنصات no-code مثل AppMaster.io تحدث ثورة في صناعة التكنولوجيا. تعمل هذه الأدوات على تسريع عملية التطوير وتقليل الديون التقنية وجعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة لمجموعة أوسع من المستخدمين.