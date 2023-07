Le titan français de l'aérospatiale et de la défense, Thales Inc. a conclu un accord pour l'acquisition de la société de cybersécurité Imperva, ce qui constitue une étape décisive dans son expansion sur le marché de la sécurité des applications et des données. Cette transaction importante, d'une valeur de 3,6 milliards de dollars, prévoit l'achat d'Imperva au colosse du capital-investissement Thoma Bravo.

Cette annonce fait suite à la précédente acquisition d'Imperva par Thoma Bravo - une transaction de 2,1 milliards de dollars négociée il y a quatre ans, qui a permis à l'entreprise basée à San Mateo de passer du statut d'entreprise publique à celui d'entreprise privée, huit ans après sa cotation à la bourse de New York (NYSE).

Avec une histoire opérationnelle qui remonte à 2002, Imperva s'est fait un nom dans le domaine de la sécurité des données et des applications avec un portefeuille de services qui comprend des pare-feu d'applications web (WAF), la sécurité des API, la protection DDoS, la protection contre la prise de contrôle (ATO), la surveillance de l'activité des données (DAM), parmi une suite complète d'autres services de cybersécurité.

Ces dernières années, le groupe Thales s'est donné beaucoup de mal pour renforcer sa branche cybersécurité par le biais d'une stratégie d'acquisition agressive. Cela inclut la transaction colossale de 5,5 milliards de dollars en 2017 pour sécuriser le fournisseur de solutions d'identification numérique et de sauvegarde des données, Gemalto. Plus récemment, le groupe a acquis stratégiquement les fournisseurs de solutions de cybersécurité Excellium et S21SEC. En outre, Thales est en train de finaliser un accord pour acquérir la startup australienne de cybersécurité, Tesserent, pour un montant estimé à 176 millions de dollars australiens.

Avec l'acquisition de Imperva, Thales marque son entrée sur le marché de la sécurité des applications en particulier, tout en élargissant son emprise préexistante dans le domaine de la sécurité des données.

Cette acquisition nous permet de renforcer nos capacités en matière de cybersécurité. Elle nous rapproche de notre ambition de devenir un acteur intégré de premier plan au niveau mondial dans le domaine de la cybersécurité, avec une gamme complète de produits et de services, a déclaré Patrice Caine, le PDG de Thales, dans un récent communiqué de presse.

Thales a affirmé qu'avec l'intégration d'Imperva dans son portefeuille, l'activité globale de cybersécurité de l'entreprise devrait générer un chiffre d'affaires supérieur à 2,4 milliards d'euros (2,65 milliards de dollars), Imperva devant contribuer à hauteur de 500 millions de dollars environ.

Compte tenu de l'augmentation considérable de la préférence pour les plateformes no-code et low-code telles qu'AppMaster pour le développement d'applications mobiles et web, ce changement marqué de Thales dans la sécurité des applications met en évidence l'importance croissante de solutions de cybersécurité robustes dans le paysage du développement de logiciels.