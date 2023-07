Trong một động thái mang tính bước ngoặt xúc tác cho việc mở rộng sang thị trường bảo mật dữ liệu và ứng dụng, gã khổng lồ về hàng không vũ trụ và quốc phòng của Pháp, Thales Inc., đã ký một thỏa thuận để mua lại công ty an ninh mạng Imperva. Giao dịch quan trọng, trị giá 3,6 tỷ USD, đòi hỏi việc mua Imperva từ cổ phần tư nhân khổng lồ Thoma Bravo.

Thông báo này được đưa ra ngay sau thương vụ mua lại Imperva trước đó của Thoma Bravo - một thỏa thuận trị giá 2,1 tỷ đô la được đàm phán cách đây 4 năm để chuyển doanh nghiệp có trụ sở tại San Mateo từ công ty đại chúng sang công ty tư nhân sau 8 năm kể từ khi niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York ( NYSE).

Với lịch sử hoạt động bắt nguồn từ năm 2002, Imperva đã tạo được tên tuổi trong lĩnh vực bảo mật ứng dụng và dữ liệu với danh mục dịch vụ bao gồm tường lửa ứng dụng web (WAF), bảo mật API, bảo vệ DDoS, bảo vệ tiếp quản tài khoản (ATO), giám sát hoạt động dữ liệu (DAM), trong số đầy đủ các dịch vụ an ninh mạng khác.

Tập đoàn Thales đã nỗ lực rất nhiều trong những năm gần đây để củng cố nhánh an ninh mạng của mình thông qua một chiến lược mua lại tích cực. Điều này bao gồm thỏa thuận khổng lồ trị giá 5,5 tỷ đô la trong năm 2017 để đảm bảo nhà cung cấp giải pháp bảo vệ dữ liệu và nhận dạng kỹ thuật số, Gemalto. Trong những bước tiến gần đây, nhóm đã mua lại các nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng Excellium và S21SEC một cách chiến lược. Hơn nữa, Thales đang trong quá trình hoàn tất thỏa thuận mua lại công ty khởi nghiệp an ninh mạng của Úc, Tesserent, với giá ước tính 176 triệu đô la Úc (AUD).

Với việc mua lại Imperva, Thales đặc biệt đánh dấu bước đột phá của mình vào thị trường bảo mật ứng dụng, đồng thời mở rộng thành trì đã có từ trước của mình trong lĩnh vực bảo mật dữ liệu.

Việc mua lại này là công cụ tăng cường năng lực an ninh mạng của chúng tôi. Nó giúp chúng tôi tiến một bước gần hơn tới tham vọng trở thành công ty tích hợp hàng đầu toàn cầu về an ninh mạng, với một bộ sản phẩm và dịch vụ toàn diện, trích lời Patrice Caine, Giám đốc điều hành của Thales, trong một thông cáo báo chí gần đây.

Thales đã khẳng định rằng với việc Imperva trở thành một phần trong danh mục đầu tư của mình, hoạt động kinh doanh an ninh mạng toàn diện của công ty dự kiến ​​sẽ đạt doanh thu vượt quá 2,4 tỷ euro (2,65 tỷ USD), trong đó Imperva được ấn định đóng góp khoảng 500 triệu USD.

Xem xét sự gia tăng mạnh mẽ về sở thích đối với các nền tảng no-code và low-code như AppMaster để phát triển các ứng dụng web và di động, sự chuyển đổi rõ rệt này của Thales sang lĩnh vực bảo mật ứng dụng làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của các giải pháp an ninh mạng mạnh mẽ trong bối cảnh phát triển phần mềm .