Французский титан аэрокосмической и оборонной промышленности Thales Inc. заключил сделку по приобретению компании Imperva, специализирующейся на кибербезопасности, Imperva, что стало знаковым событием, катализирующим его экспансию на рынок приложений и защиты данных. Эта значительная сделка стоимостью 3,6 млрд. долл. предусматривает приобретение компании Imperva у колосса частного капитала Thoma Bravo.

Это объявление последовало за предыдущим приобретением Imperva компанией Thoma Bravo - сделкой стоимостью 2,1 млрд. долл., заключенной четыре года назад, в результате которой компания из Сан-Матео превратилась из публичной в частную, спустя восемь лет после выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE).

Компания Imperva, ведущая свою историю с 2002 года, прославилась в области защиты данных и приложений, предлагая широкий спектр услуг, включая межсетевые экраны веб-приложений (WAF), защиту API, защиту от DDoS-атак, защиту от захвата учетных записей (ATO), мониторинг активности данных (DAM), а также полный набор других услуг в области кибербезопасности.

В последние годы Thales Group приложила немало усилий для укрепления своего подразделения кибербезопасности, используя агрессивную стратегию приобретений. Среди них - колоссальная сделка по приобретению в 2017 году компании Gemalto за 5,5 млрд долларов США, предоставляющей решения для цифровой идентификации и защиты данных. В последнее время группа приобрела поставщиков стратегических решений в области кибербезопасности Excellium и S21SEC. Кроме того, в настоящее время Thales завершает сделку по приобретению австралийского стартапа в области кибербезопасности Tesserent, стоимость которого оценивается в 176 млн. австралийских долларов.

Приобретение Imperva означает выход Thales на рынок безопасности приложений, а также расширение уже имеющихся позиций в области защиты данных.

Это приобретение играет важную роль в расширении наших возможностей в области кибербезопасности. Оно еще на один шаг приближает нас к достижению нашей цели - стать ведущим мировым игроком в области кибербезопасности с полным набором продуктов и услуг, - отметил Патрис Кейн, генеральный директор Thales, в недавнем пресс-релизе.

В Thales подтвердили, что с включением Imperva в портфель компании комплексный бизнес кибербезопасности, по прогнозам, принесет доход более 2,4 млрд. евро (2,65 млрд. долл. США), а вклад Imperva составит около 500 млн. долл.

Учитывая огромный рост предпочтения платформ no-code и low-code, таких как AppMaster, для разработки мобильных и веб-приложений, такой заметный переход Thales к обеспечению безопасности приложений подчеркивает растущее значение надежных решений по кибербезопасности в сфере разработки программного обеспечения.