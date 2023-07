In einem bahnbrechenden Schritt, der seine Expansion in den Markt für Anwendungs- und Datensicherheit katalysiert, hat der französische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungskonzern Thales Inc. eine Vereinbarung zur Übernahme des Cybersicherheitsunternehmens Imperva unterzeichnet. Die bedeutende Transaktion im Wert von 3,6 Milliarden Dollar umfasst den Kauf von Imperva vom Private-Equity-Koloss Thoma Bravo.

Die Ankündigung folgt auf die vorangegangene Übernahme von Imperva durch Thoma Bravo - ein vor vier Jahren ausgehandeltes Geschäft im Wert von 2,1 Milliarden Dollar, mit dem das in San Mateo ansässige Unternehmen acht Jahre nach seiner Notierung an der New Yorker Börse (NYSE) von einer öffentlichen zu einer privaten Firma wurde.

Mit einer Betriebsgeschichte, die bis ins Jahr 2002 zurückreicht, hat sich Imperva einen Namen im Bereich der Daten- und Anwendungssicherheit gemacht, mit einem Dienstleistungsportfolio, das Web Application Firewalls (WAFs), API-Sicherheit, DDoS-Schutz, Schutz vor Kontoübernahmen (ATO), Datenaktivitätsüberwachung (DAM) und eine ganze Reihe anderer Cybersicherheitsdienste umfasst.

Die Thales Group hat in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um ihre Cybersicherheitssparte durch eine aggressive Akquisitionsstrategie zu stärken. Dazu gehört auch die kolossale 5,5-Milliarden-Dollar-Übernahme des Anbieters von Lösungen zur digitalen Identifizierung und Datensicherung, Gemalto, im Jahr 2017. In jüngerer Zeit hat der Konzern strategisch die Anbieter von Cybersicherheitslösungen Excellium und S21SEC übernommen. Darüber hinaus steht Thales kurz vor dem Abschluss einer Übernahme des australischen Cybersicherheits-Start-ups Tesserent für geschätzte 176 Millionen Dollar (AUD).

Mit der Übernahme von Imperva dringt Thales speziell in den Markt für Anwendungssicherheit ein und baut gleichzeitig seine bereits bestehende Position im Bereich der Datensicherheit weiter aus.

Diese Akquisition ist ein wichtiger Schritt, um unsere Fähigkeiten im Bereich der Cybersicherheit zu verbessern. Sie bringt uns unserem Ziel einen Schritt näher, ein weltweit führender integrierter Akteur im Bereich der Cybersicherheit mit einem umfassenden Produkt- und Dienstleistungsangebot zu werden", wird Patrice Caine, der CEO von Thales, in einer aktuellen Pressemitteilung zitiert.

Thales bestätigte, dass das umfassende Cybersicherheitsgeschäft des Unternehmens mit der Aufnahme von Imperva in sein Portfolio voraussichtlich einen Umsatz von mehr als 2,4 Milliarden Euro (2,65 Milliarden US-Dollar) erzielen wird, wobei Imperva rund 500 Millionen US-Dollar beitragen soll.

In Anbetracht des enormen Anstiegs der Präferenz für no-code und low-code Plattformen wie AppMaster für die Entwicklung von Mobil- und Webanwendungen unterstreicht diese deutliche Verlagerung von Thales in den Bereich der Anwendungssicherheit die zunehmende Bedeutung von robusten Cybersicherheitslösungen in der Softwareentwicklungslandschaft.