De Franse luchtvaart- en defensietitaan Thales Inc. heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van het cyberbeveiligingsbedrijf Imperva in een baanbrekende stap die zijn expansie in de applicatie- en gegevensbeveiligingsmarkt katalyseert. De belangrijke transactie, met een waarde van 3,6 miljard dollar, omvat de aankoop van Imperva van private equity-kolos Thoma Bravo.

De aankondiging komt na de vorige overname van Imperva door Thoma Bravo - een deal van $2,1 miljard die vier jaar geleden werd gesloten en waarbij de in San Mateo gevestigde onderneming werd omgezet van een publieke naar een private onderneming, acht jaar na haar notering aan de New York Stock Exchange (NYSE).

Met een operationele geschiedenis die teruggaat tot 2002, heeft Imperva naam gemaakt in de data- en app-beveiligingsruimte met een portfolio van diensten waaronder web application firewalls (WAF's), API-beveiliging, DDoS-bescherming, account takeover (ATO) bescherming, data activity monitoring (DAM), naast een volledig pakket andere cyberbeveiligingsdiensten.

Thales Group heeft de afgelopen jaren veel moeite gedaan om zijn cyberbeveiligingstak te versterken via een agressieve overnamestrategie. Hieronder valt ook de kolossale deal van 5,5 miljard dollar in 2017 met Gemalto, de leverancier van oplossingen voor digitale identificatie en gegevensbeveiliging. In recentere stappen heeft de groep strategisch aanbieders van cyberbeveiligingsoplossingen Excellium en S21SEC overgenomen. Bovendien is Thales bezig met de afronding van een deal voor de overname van de Australische startup voor cyberbeveiliging, Tesserent, voor een geschatte 176 miljoen dollar (AUD).

Met de overname van Imperva betreedt Thales specifiek de markt voor applicatiebeveiliging en breidt het zijn bestaande sterke positie op het gebied van gegevensbeveiliging uit.

Deze overname draagt bij aan het versterken van onze cyberbeveiligingscapaciteiten. Het brengt ons een stap dichter bij onze ambitie om een wereldwijd toonaangevende geïntegreerde speler in cyberbeveiliging te worden, met een uitgebreid pakket aan producten en diensten, aldus Patrice Caine, de CEO van Thales, in een recent persbericht.

Thales heeft bevestigd dat nu Imperva deel uitmaakt van haar portfolio, de uitgebreide cyberbeveiligingsactiviteiten van het bedrijf naar verwachting meer dan €2,4 miljard ($2,65 miljard) aan inkomsten zullen genereren, waarbij Imperva ongeveer $500 miljoen zal bijdragen.

Gezien de enorme toename van de voorkeur voor no-code en low-code platforms zoals AppMaster voor het ontwikkelen van mobiele en webapplicaties, wijst deze duidelijke verschuiving van Thales naar applicatiebeveiliging op het toenemende belang van robuuste cyberbeveiligingsoplossingen in het softwareontwikkelingslandschap.