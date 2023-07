W przełomowym posunięciu, katalizującym ekspansję na rynek aplikacji i bezpieczeństwa danych, francuski tytan lotnictwa i obrony, Thales Inc. podpisał umowę przejęcia firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, Imperva. Znacząca transakcja, warta 3,6 miliarda dolarów, obejmuje zakup Impervy od kolosa private equity Thoma Bravo.

Ogłoszenie to jest następstwem poprzedniego przejęcia Impervy przez Thoma Bravo - transakcji o wartości 2,1 miliarda dolarów wynegocjowanej cztery lata temu, która przekształciła przedsiębiorstwo z siedzibą w San Mateo z firmy publicznej w prywatną, osiem lat po jej wejściu na nowojorską giełdę papierów wartościowych (NYSE).

Z historią operacyjną sięgającą 2002 roku, Imperva wyrobił sobie markę w przestrzeni bezpieczeństwa danych i aplikacji dzięki portfolio usług, które obejmują zapory sieciowe aplikacji (WAF), bezpieczeństwo API, ochronę DDoS, ochronę przed przejęciem konta (ATO), monitorowanie aktywności danych (DAM), a także pełen zestaw innych usług cyberbezpieczeństwa.

W ostatnich latach Grupa Thales dołożyła wszelkich starań, aby wzmocnić swoje ramię cyberbezpieczeństwa poprzez agresywną strategię przejęć. Obejmuje to kolosalną transakcję o wartości 5,5 miliarda dolarów w 2017 roku w celu zabezpieczenia dostawcy rozwiązań do identyfikacji cyfrowej i ochrony danych, Gemalto. W ostatnich latach grupa strategicznie przejęła dostawców rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa - Excellium i S21SEC. Co więcej, Thales jest w trakcie finalizowania transakcji przejęcia australijskiego startupu zajmującego się cyberbezpieczeństwem, Tesserent, za szacunkową kwotę 176 milionów dolarów (AUD).

Wraz z przejęciem Imperva, Thales wkracza na rynek bezpieczeństwa aplikacji, jednocześnie poszerzając swoją wcześniejszą pozycję w dziedzinie bezpieczeństwa danych.

Przejęcie to ma zasadnicze znaczenie dla turbodoładowania naszych możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przybliża nas o krok do realizacji naszych ambicji stania się wiodącym na świecie zintegrowanym graczem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, z kompleksowym pakietem produktów i usług" - powiedział Patrice Caine, dyrektor generalny Thales, w niedawnym komunikacie prasowym.

Thales potwierdził, że wraz z wejściem Imperva do jego portfolio, kompleksowa działalność firmy w zakresie cyberbezpieczeństwa ma przynieść przychody przekraczające 2,4 miliarda euro (2,65 miliarda dolarów), przy czym Imperva ma wnieść około 500 milionów dolarów.

Biorąc pod uwagę ogromny wzrost preferencji dla platform no-code i low-code, takich jak AppMaster, do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych, ta wyraźna zmiana Thales w zakresie bezpieczeństwa aplikacji podkreśla rosnące znaczenie solidnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa w krajobrazie rozwoju oprogramowania.